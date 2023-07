Hagen: Schlüssel-Suche endet für Mann (58) im Gefängnis

Einen Schlüssel (Symbolfoto) wollte ein 58-Jähriger in Hagen bei der Polizei abholen. Jetzt sitzt er in Haft.

Hagen. Der 58-Jährige wollte nur einen Schlüssel abholen – er fuhr aber auf Drogen und ohne Führerschein zur Wache. Außerdem lagen zwei Haftbefehle vor:

Am Samstagmittag erschien ein Mann in der Polizeiwache Hoheleye in Hagen, um dort einen vermeintlich hinterlegten Schlüssel abzuholen. Um sicherzugehen, dass der Schlüssel einer berechtigten Person ausgehändigt wird, wurden die Personalien überprüft.

Zur Wache gefahren: ohne Führerschein und auf Drogen

Hierbei stellte sich heraus, dass der 58-jährige Mann aus Ennepetal stammt und von dort mit einem Auto zur Polizeiwache gefahren war. Dies hätte er allerdings nicht selbst fahren dürfen, da er seit Jahren keine Fahrerlaubnis mehr besitzt.

Offensichtlich hatte er diesbezüglich Erinnerungslücken, die möglicherweise von seinem Drogenkonsum herrührten. Es stellte sich heraus, dass er unter dem deutlichen Einfluss von Morphin stand. Ebenso schien er vergessen zu haben, dass gegen ihn gleich zwei Haftbefehle vorlagen.

178 Tage sind noch abzusitzen

Insgesamt muss er noch 178 Tage Haft absitzen und somit war es wenig überraschend, dass er die Wache nicht mehr verlassen durfte.

Der Schlüssel wurde ihm nicht ausgehändigt, dafür aber eine Blutprobe entnommen, eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis geschrieben und festgenommen wurde er selbstverständlich auch noch.

