Hagen: Schnelltestzentren - hier kann man sich testen lassen

Hagen. Die Internetseite hagen-testet.de informiert darüber, wo und wann in Hagen Corona-Schnelltests durchgeführt werden.

Die Verunsicherung – besonders bei Familien mit Kindern – ist groß. Viele Corona-Testzentren in Hagen schließen, da ab Montag, 11. Oktober, die Schnelltests kostenpflichtig werden und die Betreiber mit weniger Kunden rechnen (Kinder werden allerdings weiterhin kostenlos getestet).

Die meisten Einrichtungen verlangen von Ungeimpften aber auch künftig einen Test. Doch wo können sich zum Bespiel ungeimpfte Grundschulkinder für Aktivitäten, die für Montag, also den ersten Tag der Herbstferien, geplant sind, testen lassen? Denn der Schnelltest muss aktuell sein, sprich, am Sonntag durchgeführt werden.

„Am Freitagmorgen ist die Internetseite hagen-testet.de, die die Schnelltestzentren samt Öffnungszeiten auflistet­, aktualisiert“, verspricht Apotheker Dr. Christian Fehske. Gemeinsam mit seinem Bruder Matthias Fehske pflegt er ehrenamtlich die Internet-Seite: „Da nach der Überflutung einiger Stadtteile ein Teil der Testzentren geschlossen hatte, ist die Seite momentan nicht mehr ganz aktuell. Aber wir arbeiten daran. Dann können sich Interessierte­ wieder schnell und einfach darüber informieren, welches Zentrum zum Beispiel auch an Wochenenden geöffnet hat.“

Das Hagener Gesundheitsamt hätte vor wenigen Tagen eine Abfrage, welches Testzentrum überhaupt noch am Start ist, gemacht: „Wir pflegen die Ergebnisse in die Internetseite ein“, so Fehske.

Außerdem würden sie die neuen Öffnungszeiten aufnehmen. Fehske dazu: „Die Zentren gehen aufgrund der von der Bundesregierung angeordneten Kostenpflichtigkeit von weniger Besuchern aus und einige reduzieren daher ihre Öffnungstage beziehungsweise Öffnungszeiten.“

Sein Bruder und er hätten nun auch eine Filtermöglichkeit in die Seite eingearbeitet. So könne jeder User zum Beispiel filtern, welches Testzentrum auch sonntags geöffnet hat.

Hausärzte impfen Da das Impfzentrum in der Stadthalle geschlossen ist, laufen die meisten Corona-Schutzimpfungen derzeit über die Hausärzte. Für den 16., 17. und 18. Oktober sind mobile Impfeinsätze in Hagen geplant.

Gemeinsam mit einigen Betreibern von Schnelltestzentren hat sich Christian Fehske eine besondere Aktion, die Ungeimpfte animieren soll, sich gegen Corona impfen zu lassen, einfallen lassen. Ausgenommen sind natürlich jene Menschen, denen aus Krankheitsgründen von einer Impfe abgeraten wird. Fehske und andere Betreiber belohnen die „Jetzt-doch-Impfwilligen“, indem sie ihnen das Weitertesten schenken beziehungsweise vergünstigt anbieten.

Immunisierung nach sechs Wochen

Zur Erklärung: Jene, die sich zur Erst­impfung entschließen, haben erst nach sechs Wochen (nach Erst- und Zweitimpfung plus 14 Tage) einen vollständigen Impfschutz, sprich, sind immunisiert und müssen sich deshalb weitere eineinhalb Monate testen lassen, wenn sie an Aktivitäten teilnehmen möchten (z.B. Kino-­ oder Restaurantbesuche).

Dr. Christian Fehske konkretisiert: „Bei uns in der Internationalen Rathaus-Apotheke kostet­ ein Schnelltest ab Montag 18 Euro. Die Preise variieren allerdings von Betreiber zu Betreiber, bei einigen ist der Test günstiger. Bei uns werden die Neu-Impfwilligen auf jeden Fall auch weiterhin kostenlos getestet.“

