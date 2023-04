Hagen: Deutschlandticket – alle Fragen und Antworten

Hagen. Für 49 Euro im Monat können Hagener ab dem 1. Mai deutschlandweit Bus und Bahn fahren. Auch in Hagen läuft der Vorverkauf gut an:

Die Hagener Straßenbahn (HST) startet den Verkauf des Deutschland-Tickets ab Montag, 3. April. Für 49 Euro im Monat können Kunden ab dem 1. Mai deutschlandweit Bus und Bahn fahren. Die ersten nahezu 1.000 Vorbestellungen sind schon jetzt vor dem offiziellen Verkaufsstart bei der HST eingegangen (Stand: 30. März). Die Hagener Straßenbahn beantwortet alle offenen Fragen:

Ab wann kann man das Deutschland-Ticket in Hagen kaufen und ab wann gilt es?

Das Deutschland-Ticket gilt ab dem 1. Mai 2023. Kaufen kann man es schon ab dem 3. April – in den HST-Kundencentern oder ganz einfach online über die HST App, die HST-Website oder die Deutschland-Ticket App. „Wir rechnen zum Verkaufsstart mit einem großen Andrang in den Kundencentern und sind daher gut vorbereitet“, sagt Nadine Buscha, Fachbereichsleiterin Vertrieb und Beschwerdemanagement.

Wer Zeit sparen möchte, dem wird empfohlen, das Ticket auf noch schnellerem Wege über die App zu kaufen. Die Kosten für das Ticket liegen bei monatlich 49 Euro im monatlich kündbaren Abonnement. Dabei ist es als Chipkarte oder digitales Ticket auf dem Smartphone erhältlich. Eine klassische Papierfahrkarte wie beim 9-Euro-Ticket wird es nicht geben. „Das neue Angebot ist eine noch nie da gewesene Neugestaltung im Nahverkehr“, sagt Markus Monßen-Wackerbeck, Vorstand der Hagener Straßenbahn AG. „Die Entwicklung der Ticketverkäufe ist daher schwierig abzuschätzen, dennoch freut es uns, dass wir noch vor dem Verkaufsstart fast 1.000 Vorregistrierungen haben.“

Wo kann ich mit dem Deutschland-Ticket fahren?

Egal ob in Hagen, in Köln beim Shoppingausflug oder an der Nordsee im Urlaub – das Ticket gilt überall in Deutschland, rund um die Uhr. Bus, Bahn und Nahverkehrszügen in der 2. Klasse sind nutzbar, nicht aber der Fernverkehr (z. B. ICE, IC, EC) und private Anbieter wie FlixTrain.

Kann man jemanden auf dem Ticket mitnehmen?

Das Ticket ist personalisiert und kann nicht übertragen werden. Kinder unter sechs Jahren dürfen mitgenommen werden, sonst aber keine Personen. Wer mag, der darf seinen Hund in NRW kostenlos mitnehmen. „Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, für 29 Euro im Monat ein Zusatzticket für das Fahrrad im VRR zu kaufen. Praktisch für alle, die nach der Bus- oder Bahnfahrt bis zu ihrem endgültigen Ziel radeln“, erklärt Thomas Tratzki, Abteilungsleiter Tarif- und Einnahmenmanagement.

Kann man das Deutschland-Ticket kündigen?

Bei Bedarf kann das Ticket jederzeit zum Monatsende gekündigt werden. Zu beachten gilt hier, dass die Kündigung bis zum 10. des jeweiligen Monats eingegangen sein muss.

Was passiert, wenn Kunden bereits ein Abo-Ticket haben?

Die HST hat alle Abo-Kunden in einem persönlichen Anschreiben über das weitere Vorgehen informiert. Alle Abo-Kunden werden automatisch auf das Deutschland-Ticket umgestellt, außer dies ist nicht gewünscht und wurde widerrufen, weil die Kunden etwa gewohnte Vorteile ihres bisherigen Tickets wie die Personenmitnahme behalten möchten. Kunden, die bisher keinen Brief erhalten haben, können sich in den Kundencentern melden.

Gibt es auch ein Firmen- bzw. Job-Ticket?

Ja, für Firmenticket-Abonnenten gibt es jedoch keine automatische Umstellung. „Mit der Unterzeichnung des Antragsformulars bestellt das Unternehmen für seine Beschäftigten das Deutschland-Ticket Job neu. Die Beschäftigten können dann den Abobestellschein bei der HST einreichen und erhalten so ihr Job-Ticket,“ sagt Thomas Tratzki. „Mit dem Deutschland-Ticket Job sind Arbeitnehmer für 34,30 Euro im Monat mobil.“ Neu und interessant: Es gibt keine Mindest-Abnahmemenge mehr. Das heißt, dass das Job-Ticket auch von kleineren Einzelhandelsunternehmen in Hagen oder Handwerksbetrieben bestellt werden kann.

Was ist mit dem Schoko-, Sozial- oder Semesterticket?

Beim Schoko- und Sozialticket ist die Entscheidung noch offen. Beim Semesterticket wird die Entscheidung von Bund und Land etwas konkreter: Ab Mai können Studierende ihr Semesterticket für einen Aufpreis in Höhe von 12,33 Euro aufstocken, um es analog zum Deutschland-Ticket bundesweit nutzen zu können.

Warum lohnt es sich, das Deutschland-Ticket zu kaufen?

„Mit dem Deutschland-Ticket wurde ein günstiges und deutschlandweit gültiges Ticket entwickelt, durch welches der Öffentlichen Nahverkehr attraktiver gemacht wird. Jeder, der das Ticket kauft, trägt damit auch einen Teil zum Umwelt- und Klimaschutz bei“, sagt Markus Monßen-Wackerbeck. Wer das Deutschland-Ticket bei der HST bestellt, genießt neben der deutschlandweiten Fahrt gleich mehrere Vorteile: Bei 3.000 Neu-Abos pflanzt die HST 490 Bäume im Hagener Waldgebiet – und macht Hagen damit ein Stück grüner. Zusätzlich nehmen alle Neu-Abonnenten am HST-Gewinnspiel teil und haben die Chance 49 x zwei Tageskarten für das Westfalenbad zu gewinnen.

An wen kann man sich bei Fragen wenden?

Antworten auf alle Fragen gibt es in den Kundencentern der HST oder über die Homepage. Auf www.hst-hagen.de/deutschlandticket sind alle Infos zusammengestellt sowie die Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel erläutert.

