Hagen: Schrotthändler stiehlt Leitplanken von Baustelle

Vorhalle. Das sind Gegenstände, nach denen die Polizei auch nicht jeden Tag sucht. Ein Schrotthändler hat Leitplanken gestohlen.

Bereits am Dienstag hat ein unbekannter Schrotthändler Leitplanken von einer Baustelle in Vorhalle gestohlen. Zeugen meldeten der Polizei, dass der Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Kastenwagen zu dem Gelände an der Wortherbruchstraße gefahren kam. Dort hatten die Verantwortlichen der Baustelle Schrott zur Abholung abgelegt. Neben dem bereitgestellten Material lagen zusätzlich sechs Leitplanken, die der Schrotthändler ebenfalls, entgegen der vorherigen Absprachen, in sein Fahrzeug lud. Danach fuhr er weg. Bei dem Kastenwagen handelte es sich um ein Auto des Herstellers Peugeot oder Citroen. Der Mann war laut der Aussagen der Zeugen zwischen 30 und 40 Jahren alt, hatte kurze, schwarze Haare und war 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er war außerdem in Begleitung eines weiteren Mannes, der nicht näher beschrieben werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen die Leitplanken eventuell zum Kauf angeboten wurden, melden sich bitte unter 9862066.

