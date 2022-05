Hagen: Schüler bei „Die beste Klasse Deutschlands“ auf Kika

Hagen. Sechstklässler aus Hagen wollen sich den Titel der besten Klasse sichern. Sie treten im Wettbewerb gegen 15 Klassen aus ganz Deutschland an.

Eine Klasse aus Hagen geht jetzt ins Rennen um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“: Die 6b des Hildegardis-Gymnasiums tritt in diesem TV-Wettbewerb, der auf dem Kinderkanal von ARD und ZDF (Kika) zu sehen sein wird, gegen 15 weitere Klassen aus ganz Deutschland an.

Hagener Schule im TV: Vier Wochenshows mit einem Sieger

Das Konzept: In insgesamt vier Wochen-Shows treten (immer freitags um 19.30 Uhr) jeweils vier Klassen gegeneinander an. Für das Format können sich ausschließlich sechste und siebte Klassen aller Schulformen bewerben. Zwei Schüler und Schülerinnen jeder Klasse stehen dabei im besonderen Fokus: Sie sind die „Erste-Reihe“-Kids und stellen sich gemeinsam mit ihren Klassenkameraden den herausfordernden Wissensfragen. In Experimenten und Studio-Spielen, die von prominenten Gästen und Experten präsentiert werden, gehen die Klassen auf Punktejagd.

+++ Lesen Sie auch: Künstler Biyon aus Hagen mit Heimspiel in der Stadthalle in bewegter Zeit +++

Der Tagessieg bedeutet am Ende auch die Qualifikation für das große Superfinale am 4. Juni um 10 Uhr im Ersten bei „Check Eins“. Hier spielen dann die vier Sieger der Wochen-Shows um den Gesamtsieg. Natürlich gibt es einen Preis für die Gewinnerklasse – der wird aber bis dahin eine Überraschung bleiben.

Hagen: Hildegardis-Klasse am 20. Mai im TV zu sehen

Die Hagener Schulklasse wird am 20. Mai in der zweiten Wochenshow zu sehen sein. Neben der Hagener Schule tritt nur eine weitere Schule (Klasse 6a der Ursulinenrealschule aus Köln) aus NRW bei dem Wettbewerb an. Die Folge mit den Hagener Schülern wird am 20. Mai um 19.30 Uhr auf Kika ausgestrahlt und dauert 60 Minuten. Sie müssen sich in der Wochenshow mit drei anderen Klassen messen – nur der Tagessieger kommt ins Finale.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen