Hagen: Schüler-Streit – Küchenmesser an den Hals gehalten

Der Streit zwischen zwei Schülern eskalierte auf einem Schulhof in der Hapellenstraße in Boelerheide.

Boele. Auf einem Schulhof in der Boelerheide kommt es zum Streit. Einem Schüler wird ein Küchenmesser an den hals gehalten.

Bei einem Streit zwischen zwei Schülern einer Boeler Schule ist am Montagmittag ein 15-jähriger Jugendlicher durch ein Messer leicht verletzt worden. Zwischen ihm und einem 16-jährigen Mitschüler entstand auf dem Schulhof der Schule in der Kapellenstraße zunächst eine verbale Auseinandersetzung. In deren Verlauf drückte der 16-Jährige den 15-Jährige an eine Wand, holte ein Küchenmesser hervor und hielt ihm dieses an den Hals. Der 15-Jährige stieß das Messer mit der linken Hand weg und zog sich dabei eine Schnittverletzung zu.

16-Jähriger flüchtet in einen Park

Als der Angreifer anschließend noch einmal eine Stichbewegung andeutete, schubste ein weiterer Schüler ihn zur Seite. Anschließend flüchtete der 16-Jährige in einen angrenzenden Park. Dort hielten Polizeibeamte ihn fest. Als sie ihn auf die Vorkommnisse ansprachen, verhielt er sich durchgängig respektlos und provokativ. Die Beamten nahmen den Jugendlichen mit zur Polizeiwache und übergaben ihn an seine Erziehungsberechtigten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn ein. Der verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

