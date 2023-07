Hagen: Schuhgeschäfte gehen am Stock – und wer ist Schuld?

Der stationäre Schuhhandel – auch in Hagen – hat es seit einigen Jahren nicht leicht. Sind die Einzelhändler an ihren Problemen selbst schuld? Oder der wachsende Online-Handel?

Hagen. Viele Kunden (auch in Hagen) bestellen problem- und kostenlos Schuhe im Internet. Und die Schuhgeschäfte vor Ort? Ein Kommentar von Yvonne Hinz.

Vor zehn, zwölf Jahren wäre es für die meisten Leute undenkbar gewesen, ihre Schuhe im Internet zu bestellen. „Gerade Schuhe muss man doch anprobieren. Gerade Schuhe müssen­ auf Anhieb passen und bequem sein“, so lauteten die Begründungen – auch bei mir.

Problem: Kostenlose Retouren möglich

Und mittlerweile? Bestellen viele Kunden völlig selbstverständlich bei Amazon, Zalando und Co. ihre Sneaker, Slipper, Stiefel oder Sandalen. Warum auch nicht? Einfach drei Modelle in drei unterschiedlichen Größen ordern – ein Paar davon­ wird schon passen. Die übrigen Exemplare werden problemlos und meist kostenlos zurückgeschickt.

Einzelhändler gucken oftmals in die Röhre

Und der stationäre Handel, sprich, die oftmals alteingesessenen Fachgeschäfte in den Innenstädten? Die gucken in die Röhre, und die Einzelhändler wissen oft nicht, wie sie die Ladenmiete und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen sollen.

Obwohl – die Schuld am Sterben etlicher Schuhgeschäfte und Schuhketten einzig und allein dem Online-Handel zuzuschreiben, ist auch nicht fair. Etliche Händler bieten seit Jahren ein fast gleiches, nicht selten langweiliges Sortiment an Schuhwerk an und wenden sich kaum mit hippen, angesagten Modellen­ der jüngeren Kundschaft zu. Parallel dazu werden oft (natürlich um Personalkosten zu sparen) qualifizierte Mitarbeiter von der Fläche abgezogen.

Fast wie ein Teufelskreis

Die Folge? Persönliche Beratung Fehlanzeige. Trotz allem – der Online-Handel­ kann nur florieren, wenn er Kunden – also uns – hat. Klingt irgendwie wie ein Teufelskreis­…

Anfang Juli hat das Fachgeschäft „Leguano-Barfußshop“ in der Kampstraße 2 in der Hagener Fußgängerzone eröffnet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

>>> Neueröffnungen von Schuhgeschäften gibt’s aber auch >>>

Das Bekleidungshaus Sinn in der Volme-Galerie in Hagen hat im Frühjahr 2022 im Erdgeschoss die „Schuhwelt“ eröffnet. „Wir bieten ein großes Sortiment an Schuhen an, 2000 Paare von 22 Marken“, so Michael Emming, Geschäftsführer der Hagener Sinn-Filiale.

Im früheren „Yamamay“-Dessous-Shop (Richtung Badstraße) werden seit gut einem Jahr bekannte Marken wie Tamaris, Camel, Gant, Ecco, Ara und Clarks verkauft. Der Schuhbereich ist von draußen durch einen separaten Eingang zu erreichen, innen­ gibt es einen Durchgang zu Sinn.

Außerdem hat Anfang Juli das Fachgeschäft „Leguano-Barfußshop“ in der Kampstraße 2 in der Hagener Fußgängerzone eröffnet.

