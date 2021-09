Hagen: Schuhmacher findet in letzter Sekunde noch Nachfolger

Rocco Martorana (links) ist glücklich – er hat einen Nachfolger für seine Schuhmacherei in Hagen gefunden. Dirk Lahe übernimmt den Betrieb in der Kinkelstraße 32 am Ischeland.

Hagen. Rocco Martoranas ist überglücklich: Sein „Schuh- und Schlüsseldienst am Ischeland“ muss doch nicht schließen. Dirk Lahe übernimmt den Betrieb.

Ein Stein? Ein regelrechter Steinbruch ist Rocco Martorana vom Herzen gefallen. Der beliebte Schuhmacher vom Ischeland, der vor wenigen Tagen aus Altersgründen seinen Betrieb aufgegeben hat, wirkt entspannt und glücklich. „Um eine Minute vor zwölf hab’ ich nun doch noch einen Nachfolger gefunden. jetzt kann ich beruhigt in den Ruhestand gehen“, sagt der 65-Jährige gut gelaunt. Der Nachfolger heißt Dirk Lahe, der gebürtige Hagener hat das Schuhhandwerk von der Pike auf gelernt und war früher ebenfalls selbstständig im Bereich Schuh- und Schlüsseldienst.

Die Chemie stimmte einfach

Durch Zufall beziehungsweise durch Mundpropaganda habe er davon erfahren, dass Rocco Martorana aufhöre, „und da bin ich am Laden einfach mal vorbeigegangen und hab’ ihm die Hand geschüttelt“, lächelt Dirk Lahe. Er habe nur eine Nacht drüber nachgedacht, den Betrieb zu übernehmen, dann den Vertrag unterschrieben, „die Chemie zwischen uns stimmte einfach“.

Ab dem heutigen Freitag, 1. Oktober, ist der 50-Jährige also „der neue Rocco“ im Viertel. „Die Ladeneinrichtung, die große Ausputzmaschine und die 100 Jahre alte Adler-Schuhmachermaschine hab’ ich übernommen. Am Namen des Ladens wird sich auch nichts ändern, es bleibt bei ,Schuh- und Schlüsseldienst am Ischeland’“, allerdings werde ich mein Angebot etwas ausdehnen.“ Konkret: Künftig bietet der Betrieb in der Kinkelstraße 32 auch Gravurarbeiten und Türöffnungen an, „und demnächst vielleicht auch Hausmeisterdienste“, blickt Dirk Lahe in die Zukunft. Rocco Martorana nickt zufrieden: „Und wenn mal Not am Mann ist, bin ich da.“

Immer nette Gespräche geführt

Klaus Biedermann winkt durch die halb geöffnete Ladentür und strahlt Rocco Martorana an: „Gott sei Dank, dass Sie einen Nachfolger gefunden haben, das freut mich total. Das war ein echter Notstand hier im Viertel.“ Der 83-Jährige, der seit 54 Jahren am Ischeland wohnt, ist Stammkunde in der Schuhmacherei, die Rocco Martorana und seine Frau Birgit (sie hat ihren Mann im Geschäft unterstützt) elf Jahre geführt haben. „Bei den Martoranas hab’ ich nicht nur immer meine Schuhe aufarbeiten lassen, sondern wir haben auch immer nette Gespräche geführt“, sagt der rüstige Rentner, der künftig bei Roccos Nachfolger seine Schuhe neu besohlen lassen will.

Öffnungszeiten

Info-Punkt: Dirk Lahe behält die bisherigen Öffnungszeiten bei: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 15.30 Uhr bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen