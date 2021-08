Hagen: Schulsozialarbeiterin hat einige Schüler „verloren“

Hagen. Schulsozialarbeiterin Annina Sinn spricht über die Coronazeit und wie Schüler die Monate ohne direkten Kontakt erlebt haben.

Wie erlebt eine Schulsozialarbeiterin die Pandemie? Wie hält sie Kontakt zu Schülern, wie begegnet man gemeinsam den Problemen? Und welche Probleme beschäftigen die Schüler und Schülerinnen in diesen schwierigen Tagen überhaupt? All das sind Fragen, die sich auch die 25 Jahre alte Annina Sinn aus Hagen stellen musste. Wir haben mit ihr darüber gesprochen.

Mit Corona wurden viele Schulen zugemacht. Unterricht - in Präsenz - fiel lange aus. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Und was hat das mit den Schülern und Schülerinnen gemacht?

Im November 2019 habe ich meinen Job als Schulsozialarbeiterin angefangen. Und nur wenige Monate später kam Corona – und ab da war es eine Mischung aus Distanz,- Wechsel,- und Präsenzunterricht. In meinem Job geht es darum, die Kinder mit Problemen zu erreichen und ihnen zu helfen. Das funktioniert per Videochat einfach nicht so gut. Normalerweise habe ich feste Rede- und Bürozeiten, aber mein ganzer Arbeitsalltag hat sich mit Corona verändert. Privat habe ich es nicht so schlimm empfunden, ich habe meinen Mann und meine Eltern gesehen, das war am wichtigsten für mich.

Können Sie denn auch etwas Positives aus dieser Zeit mitnehmen? Beruflich und Privat?

So richtig kann ich das nicht sagen. Im Gegenteil. Mein Mann und ich wollten ursprünglich eine große Auslandsreise machen, die Pläne haben wir jetzt über Bord geworfen. Beruflich gesehen habe ich viele Kinder in dieser Zeit „verloren“, weil es sehr schwierig ist, eine Beziehung aufzubauen, wenn man sich nicht persönlich sieht und miteinander sprechen kann. Und das tut mir sehr leid. . .

Wie blicken Sie auf die Zukunft?

Ich hoffe sehr, dass bald wieder ein normaler Schulalltag herrscht und ich meinen Job so ausführen kann, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Ich freue mich, dass wir wieder einige Freiheiten haben und ich wünsche mir sehr, dass es noch lange so bleibt und sich noch möglichst viele Leute impfen lassen.

