Hagen: Schwer verletzte Frau und 25.000 Sachschaden

Die Polizei ermittelt in Hagen-Eckesey.

Hagen-Eckesey. Eine 20-Jährige kam in Hagen-Vorhalle von der Straße ab und prallte mit ihrem Auto gegen eine Ampel. Sie hatte 1,3 Promille Alkohol im Blut.

Auf der Eckeseyer Straße kam es am Sonntag gegen 1 Uhr zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Frau und rund 25.000 Euro Sachschaden. Die 20-Jährige war mit ihrem BMW in Richtung Vorhalle gefahren und von der Straße abgekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen eine Ampel.

Ein 59-jähriger Taxifahrer war an der Unfallstelle vorbeigekommen und hielt sofort an, um ihr zu helfen. Er verständigte die Polizei. Die Beamten hatten den Verdacht, dass die Hagenerin vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest mit ihr durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille an.

Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und musste eine Blutprobe abgeben. Die 20-Jährige wurde stationär aufgenommen. Der BMW erlitt einen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die Ampel wurde so erheblich beschädigt, dass heraushängende Stromkabel durch die Feuerwehr gesichert werden mussten. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein der 20-Jährigen sicher und fertigten eine Anzeige.