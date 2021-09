Hagen: Schwerer Busunfall – Wie es den Verletzten geht

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind im Hagener Stadtteil Hohenlimburg am Mittwochmorgen vier Menschen schwer und mindestens acht Menschen leicht verletzt worden. Alle Personen sind auf dem Weg der Besserung. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot an Helfern an der Unfallstelle.

Am Tag nach dem schweren Verkehrsunfall in Elsey befinden sich die 14 Verletzten auf dem Weg der Besserung. Bei den Schwerverletzten bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Verkettung mehrerer Unfälle

Am Mittwochmorgen war ein Linienbus in Hagen auf dem Weg Richtung Elseyer Zentrum außer Kontrolle geraten. Eine Verkettung mehrerer Unfälle führte ins Unglück: Auf Höhe der Stiftskirche in Elsey kam der Linienbus auf der Esserstraße nach rechts an den Straßenrand ab und schob dort mehrere geparkte Autos aufeinander. Dabei saß in dem zuerst getroffenen Fahrzeug eine 57-jährige Frau, die bei dem Zusammenstoß eingeklemmt wurde und später schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie die Polizei Hagen nun mitteilt, geht es auch der Frau, die mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, besser. Sie wird weiter in einem Krankenhaus behandelt.

Prellungen bei Fahrer des Reisebusses

Der Linienbus geriet danach in den Gegenverkehr, wo er mit einem Reisebus zusammenstieß. Nach dem Aufprall stieß der Reisebus mit einem Lkw zusammen, der ihm entgegenkam und hinter dem Linienbus gefahren. Der Fahrer des Reisebusses wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch ihm geht es mittlerweile besser. Er zog sich bei dem Unfall eine Prellung zu. Seine Beifahrerin auf dem Nebensitz blieb unversehrt.

Polizei schließt bisher technischen Defekt aus

Bislang kann nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt am Bus ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Der Linienbus geriet aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und schob danach mehrere geparkte Autos ineinander. Im ersten Fahrzeug (rot) saß eine 57-Jährige, die bei dem Aufprall eingeklemmt und mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau befindet sich am Tag danach laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Foto: Alex Talash

