Schwerer Unfall bei Hagen - A45 wieder frei

Gegen 9 Uhr prallte ein Transporter auf der A45 Sauerlandlinie in Fahrtrichtung Dortmund kurz vor dem Autobahnkreuz Hagen auf einen Auflieger eines Lkw.

Hagen. Die A45 ist ab dem Autobahnkreuz Hagen Richtung Dortmund wieder befahrbar. Ein 65-Jähriger wurde beim Unfall eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen gegen 8.58 Uhr in Höhe des Autobahnkreuzes Hagen in Fahrtrichtung Dortmund ereignet. Ein Transporterfahrer (65) wurde dabei schwer verletzt. Die Strecke ist wieder für den Verkehr freigegeben.

Die Feuerwehr sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen für Autofahrer, „Stand 10 Uhr betrug die Staulänge etwa 13 Kilometer“, so die Polizei Dortmund.

Auf Lkw aufgefahren

„Nach ersten Erkenntnissen war dort ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren, vermutlich mit hoher Geschwindigkeit“, so Sprecher Peter Bandermann von der Polizei Dortmund.

Der Fahrer des Transporters sei nach dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt gewesen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt zur Einsatzstelle, der verletzte Transporterfahrer musste in eine Klinik geflogen werden.

Seit 9.18 Uhr war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder.