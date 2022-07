Hagen: Schwerer Unfall auf der Altenhagener Hochbrücke

Hagen. Zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am heutigen Sonntagabend auf der Hochbrücke in Altenhagen gekommen.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am heutigen Sonntag, 31. Juli, gegen 19 Uhr auf der Altenhagener Hochbrücke in Hagen gekommen. Dort verunglückte ein Pkw. Die Feuerwehr war am Abend mit etlichen Einsatzkräften vor Ort und mit aufwendigen Rettungsmaßnahmen beschäftigt.

Rettungshubschrauber gelandet

Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Bislang steht nur fest, dass ein weißer Mercedes aus Richtung Vorhalle kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war und aus derzeit noch ungeklärter Ursache nach rechts an den Bordstein kam und dann gegen einen grünen Beleuchtungspfeiler prallte. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Mercedes war mit drei Personen besetzt.

Brücke war komplett gesperrt

Zwei Verletzte wurden am Abend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die dritte Person musste von der Feuerwehr aus dem Auto heraus geschnitten werden. Die Altenhagener Brücke war komplett gesperrt. Feuerwehr und Polizei empfahlen allen Verkehrsteilnehmern, die Unfallstelle großräumig zu umfahren.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen