Hagen Ein Auto ist im Süden von Hagen am Samstagmorgen in einen Bach gestürzt. Rettungskräfte reanimieren die Fahrerin am Unfallort.

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Hagen: Eine 79-Jährige ist beim Abbiegen in Hagen von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto landete schließlich in einem Bach. Die Seniorin musste noch am Unfallort reanimiert werden und wurde in eine Klinik gebracht.

Mit einem Kran wird das Auto aus dem Sterbecker Bach in Hagen gehoben. Foto: Alex Talash

Die Frau war auf der Bundesstraße 54 in Richtung Schalksmühle unterwegs. Am Bahnübergang Rummenohl wollte die Frau nach links abbiegen. Zwischen den Schranken des Bahnübergangs verlor die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach ein Geländer und stürzte mehrere Meter tief in den Sterbecker Bach.

Strömungsretter im Einsatz

Die Fahrerin wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Dahl aus dem Fahrzeug befreit und erstversorgt. Ein Notarzt traf kurze Zeit später ein. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie, so die Feuerwehr Hagen, unter Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Retter im Einsatz: Ein großes Aufgebot der Feuerwehr ist nach Rummenohl ausgerückt. Foto: Alex Talash

Ein Strömungsretter der Feuerwehr unterstützte die Fahrzeugbergung.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein internistischer Notfall bei der Frau kann nicht ausgeschlossen werden.

Unter Reanimationsbedingungen wurde die 79-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Foto: Alex Talash

