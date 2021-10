Hagen: Schwerer Unfall – Fahrer verliert Kontrolle über Bus

Hagen. Ein Busfahrer hat in Hagen die Kontrolle über einen Linienbus verloren. Das Fahrzeug schleuderte quer über die Fahrbahn. Es muss geboren werden.

Schwerer Unfall mit einem Linienbus der Hagener Straßenbahn: Gegen 18.10 Uhr hat ein Busfahrer an der Kreuzung Buschmühlenstraße/Profilstraße in Hagen die Kontrolle über einen Gelenkbus verloren. Das Fahrzeug schleuderte einmal quer über die gesamte Fahrbahn und rutschte so in einen Graben, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Der Fahrer, der mit dem Bus auf der Linie 543 in Richtung Spielbrink unterwegs war, war beim Abbiegen in die Buschmühlenstraße offenbar gegen den Bordstein geraten. Daraufhin rutschte der Bus, der sich nicht mehr kontrollieren ließ, in Richtung Böschung.

Kein Fahrgäste bei Unfall im Bus

Glücklicherweise saßen zum Zeitpunkt des Unfalls noch keine Fahrgäste in dem Linienbus. Weder befanden sich auf dem Fußweg zum Unfallzeitpunkt Fußgänger noch andere Fahrzeuge auf der Kreuzung.

Ein Bus muss bei Dunkelheit am Abend aus einem Graben gezogen werden. Foto: Alex Talash

Der Fahrer wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Linienbus hing nach dem Unfall mit den Vorderrädern in der Luft. Er musste von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Die Buschmühlenstraße muss während der Bergung gesperrt werden.

+++ Lesen Sie auch: Straßenbahn bestellt die ersten E-Busse +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen