Hagen: Schwerer Unfall mit Bus - Straße wieder frei

Ein Bus, der Schüler der Kaufmannschule am Morgen zum Berufskolleg bringen sollte, war in Hohenlimburg in einen schweren Unfall verwickelt. Zwei Personen wurden schwer verletzt, „sechs Personen wurden leicht verletzt bzw. blieben unverletzt“, so Feuerwehr-Chef Veit Lenke am Einsatzort in der Esserstraße, die mittlerweile wieder freigegeben ist.

Die Feuerwehr, Polizei sowie ein Notarzt waren vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern und die Unfallstelle zu sichern. Foto: Alex Talash

Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Bushaltestelle Elsey/Ehrenmal. „Die Hintergründe ermittelt nun die Polizei“, so Lenke weiter. Fest steht nur, dass der Bus gegen 7.55 Uhr plötzlich mit parkenden sowie einem fahrenden Auto kollidiert ist. Die Feuerwehr war mit der Berufsfeuerwehr sowie Freiwilligen Feuerwehr vor Ort, zudem kamen Kräfte der Polizei und ein Notarzt zur Unfallstelle geeilt.

Der Alfa Romeo einer 36-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls in drei weitere Autos geschoben. Die 36-Jährige wurde später schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Laterne knickte durch den Aufprall um.

Schwere Schäden an Autos und Bus

Die erste Nachricht, jemand sei in einem Fahrzeug eingeklemmt, bestätigte sich vor Ort nicht. „Wir haben zunächst die Patienten versorgt“, so Lenke. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. An den Autos sowie am Bus entstanden schwere Schäden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

An den beteiligten Autos sowie am Bus entstanden durch den Aufprall schwere Schäden. Foto: Alex Talash / © alex-talash.de

Der Unfall ereignete sich an der Esserstraße in Hohenlimburg. Foto: Alex Talash

