Hagen: Sechs Verletzte bei Unfall am Volmeabstieg

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten und drei schwer verletzten Personen kam es am heute Nachmittag, 24. Juni, gegen 15 Uhr.

An der Brücke am Volmeab­stieg – an der Anschlussstelle Hagen-Süd – kollidierten zwei Fahrzeuge, die beide den Volmeabstieg in Richtung Eilpe fuhren. Wie es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht genau sagen.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen; der Volmeabstieg wurde für eine kurze Zeit gesperrt. (at)