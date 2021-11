Hagen: Seit 65 Jahren - Ehepaar feiert Eiserne Hochzeit

Hagen. Seit 65 Jahren sind Ingeborg und Friedrich vom Wege verheiratet. Nach einer Corona-Erkrankung leben sie nun gemeinsam im Seniorenheim.

Ingeborg und Friedrich vom Wege aus Hagen erinnern sich noch gut an den Tag, an dem sie sich kennengelernt haben. „Zum ersten Mal gesehen haben wir uns am 5. Oktober 1955“, sagt Ingeborg vom Wege. „Im Haus Waldfrieden beim Tanzen“, ergänzt ihr Ehemann. Ein gutes Jahr später, am 17. November 1956, gaben sich die beiden gebürtigen Hagener das Jawort. Am 17. November feiern sie ihren 65. Hochzeitstag und damit ihre Eiserne Hochzeit.

Ehepaar aus Hagen hat sieben Kinder großgezogen

Nachdem beide ihre erste Berufserfahrung bei der Hagener Firma Akku gesammelt hatten, machte sich Friedrich vom Wege mit einem Transportunternehmen selbstständig. „Ich bin jeden Tag mit dem LKW die Baustellen abgefahren“, beschreibt der heute 85-Jährige seinen früheren Arbeitsalltag. Seine Frau kümmerte sich währenddessen um den Haushalt und die sieben Kinder – zwei Töchter und fünf Söhne hat das Ehepaar zusammen großgezogen. Seitdem ist die Familie noch weiter gewachsen: Ingeborg und Friedrich zählen stolze elf Enkelkinder und zehn Urenkel.

Aus den vergangenen 65 Jahren sind den beiden besonders ihre gemeinsamen Urlaube in Erinnerung geblieben. „Spanien, Italien, Marokko, Ägypten…“, zählt die 88-jährige Ingeborg vom Wege einige der Länder auf, die sie schon bereist haben. „Einmal pro Jahr waren wir mindestens weg.“ Am besten habe es ihnen auf Lanzarote gefallen. „Da waren wir drei- oder viermal“, verrät Friedrich vom Wege.

Paar wohnt seit Anfang des Jahres im Pflegeheim Wohlbehagen

Seit Anfang des Jahres wohnt das Ehepaar im Pflegeheim Wohlbehagen im Lukaspark. Friedrich vom Wege erkrankte im November 2020 schwer an Corona und hat bis heute mit den Langzeitfolgen zu kämpfen. Dass die beiden gemeinsam umziehen und sich ein Zimmer teilen würden, stand für das Ehepaar außer Frage: „Nach so vielen Jahren geht das gar nicht anders.“

