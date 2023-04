Hagen seit Jahren ohne Stadtmuseum: Ein Treppenwitz

Das Stadtmuseum Hagen war bis 2015 in der Wippermann-Passage in Eilpe untergebracht.

Hagen. Eine Stadt ohne Stadtmuseum: In Hagen ist das seit fast acht Jahren so. Und ein Ende dieses Zustands liegt in weiter ferne. Ein Kommentar.

Es mutet an wie ein Treppenwitz. Erinnern wir uns: Hagen hatte mal ein Stadtmuseum in der Wippermann-Passage. In einem Gebäude mit industriellem Charme, das reichlich Raum für Kreativität bot.

Und die Macher aus dem Fachdienst Wissenschaft, Museen und Archive nutzten genau diesen Raum immer wieder, um neben einer Dauerausstellung mit kleinem Budget großartige Projekte zu erschaffen. Projekte, die vor allem Familien und junge Menschen anlockten. Und die dazu führten, dass teils tausende Schüler nach Eilpe kamen.

Bereich aufgegeben

Und nun? Seit 2015 hat die Stadt diesen pädagogisch wichtigen Bereich aufgegeben. 2019 sollte das Museum an neuem Ort zum ersten Mal eröffnen. Nun, vier Jahre später, ist davon wenig zu sehen. Jetzt also erst 2024 – ein Treppenwitz. Ein ziemlich trauriger.

