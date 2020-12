Hagen: SEK-Einsatz - Mann (41) bedroht Freundin mit Pistole

Einem Spezialeinsatzkommando der Polizei gelingt es in Hagen, einen 41-Jährigen zu überwältigen. Er hat seiner Lebensgefährtin eine Pistole an den Kopf gehalten.

Hagen. SEK-Einsatz in Hagen: Ein 41-Jähriger bedroht seine Lebensgefährtin (51) mit einer Pistole. Er wird festgenommen.

Zu einem Einsatz eines Spezialeinsatz-Kommandos (SEK) der Polizei ist es am Freitagabend in der Bachstraße in Hagen gekommen. Die Polizisten, die für besondere Lagen ausgebildet sind, konnten in Wehringhausen einen offenbar psychisch gestörten bewaffneten Mann überwältigen. Der 41-Jährige hatte zuvor seine Lebensgefährtin (51) bedroht und ihr eine Schusswaffe an den Kopf gehalten.

Der Mann hatte gegenüber seiner Freundin angekündigt, sich selbst umbringen zu wollen. Als diese daraufhin versuchte, Rettungskräfte zu verständigen, richtete der 41-Jährige die Waffe gegen seine Freundin. Der Frau gelang die Flucht aus der Wohnung. Sie verständigte gegen 18 Uhr die Polizei.

Polizei Hagen stellt Schreckschusswaffen sicher

Den Spezialkräften gelang es ohne größere Probleme, die Situation aufzulösen. Sie rückten in die Wohnung vor und überwältigten den Mann, der keinerlei Widerstand leistete und offenbar unter Depressionen leidet. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

In der Wohnung wurden eine Schreckschusspistole und eine Schreckschussrevolver sichergestellt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung.