Hagen sendet die gute Botschaft per Postkarte in dunkle Zeit

Hagen. Mit „Beleuchter-Karten“ soll in Hagen 5000-fach symbolhaft versucht werden, Licht in ein dunkle Zeit zu bringen. Hier die Ideen der Aktion.

Es hat sich in den vergangenen Monaten dieser schöne wertschätzende Satz in die Verabschiedungsformeln vieler Menschen eingenistet: „Bleib’ gesund.“ Weit mehr noch als „Tschüss“ oder „auf Wiedersehen“ drückt er aus, dass man sich wirklich Gedanken über den Gegenüber macht. Es könnte ein Satz sein, den man so oder so ähnlich auf eine „Beleuchter-Karte“ schreiben könnte, die die Caritas, die Hildegardisschule und die Junge Kirche Hagen-Witten in Hagen 5000-fach in Umlauf bringen werden.

Hier wird ausgelegt 5000 dieser Klappkarten wurden gedruckt. Die Stadtbäckerei Kamp wird sie unter anderem in ihrer Filiale in der Elberfelder Straße auslegen und in den Shops, die im Herzen von Stadtteilzentren liegen. Wie in Boele, Haspe oder Vorhalle. Mit dem heutigen Martinstag beginnt die Aktion.

Der Martinstag ist ein guter Tag zum Start der Aktion. Er symbolisiert das Teilen. So wie der Heilige Martin seinen Mantel mit dem Bettler teilte, so könnten Menschen aus Hagen ab heute zu dieser Klappkarte greifen, auf der vorne eine Grubenlampe die Dunkelheit erhellt. Neben einem kleinen Erklärtext im Inneren kann man einen kompletten Kartenteil abtrennen und ganz analog, auf schöne alte Art und Weise und handschriftlich eine Postkarte versenden.

Antwort auf jahreszeitliche Dunkelheit

So sehen die Klappkarten aus, die ab heute kostenlos ausliegen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Raum für deine Hoffnungen“ steht ganz klein darüber. Die Karte soll die Antwort sein auf die jahreszeitbedingte Dunkelheit, aber vor allem auf die Düsternis die Corona über viele zwischenmenschliche Beziehungen gelegt hat. Abstand, Distanz, Lockdown. „Die Situation fühlt sich dunkel und trüb an“, sagt Thomas Wertz von der Jungen Kirche in Hagen und Witten. „Wir wollen diese dunkle Zeit erhellen. Die Postkarten-Botschaft ist eine schöne Möglichkeit, den Mitmenschen eine erhellende Botschaft zu hinterlassen.“

Bei der Caritas, bei der Jungen Kirche, im Hildegardis-Gymnasium und auch in den frequenzstarken Filialen der Stadtbäckerei Kamp werden die Klappkarten ab heute zu finden sein. „Das passt ganz wunderbar in unserer Laternen-Aktion, bei der uns Kinder ihre Laternen gebracht haben und wir ihnen im Gegenzug einen Stutenkerl mitgegeben haben“, sagt Stefanie Kamp. Die Laternen schmücken jetzt die Filialen.

Bewahren von uraltem Brauchtum

So wie die Verbände, die Schulen oder die Stadtbäckerei machen sich viele Gruppen, Vereine, Institutionen und Betriebe in Hagen in diesen Tagen auf, uraltes Brauchtum doch noch auf die ein oder andere Weise zu transportieren – auch wenn Corona das eigentlich eindämmt. So ist in Boele ein Martinsspaziergang entlang von Schaufenstern entstanden, in denen die Martinsgeschichte erklärt wird.

„Die letzten Monate halten uns fest“, erklärt die Karten-Initiative der pastoralen Kooperationen, „wir sind in Sorge um alles und jeden. Im Herbst – dieser oft verregneten, grauen Jahreszeit – kannst du ein Zeichen der Hoffnung setzen und „Beleuchter*in“ werden. Wer hat in den letzten Tagen und Wochen dein Leben hell und hoffnungsvoll gemacht?“ Beantworten Sie es doch auf einer dieser Karten.