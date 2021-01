Hagen: Senior wird Opfer von Modeschmuck-Betrug

Die Polizei fahndet nach dem Betrüger in Hagen.

Hagen-Boele. Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Hagen-Boele kauft der 80-Jährige wertlosen Modeschmuck. Die Polizei sucht jetzt den Betrüger.

Ein 80-jähriger Senior ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dortmunder Straße Opfer eines Modeschmuck-Betrugs geworden. Unbekannte boten dem Senior am Montagmittag gegen 12.45 Uhr dort Goldschmuck zum Kauf an.

60 Euro für wertlosen Modeschmuck

Der Unbekannte zeigte dem Senior eine Schachtel mit einem goldenen Ring und gab an, dass es sich um Gold der Legierung 585 handle. Anschließend zeigte er ihm noch eine Kette, ein Armband,eine Uhr und einen weiteren Ring.

Im weiteren Verlauf nahm der Unbekannte 60 Euro von dem Senior, überreichte ihm den Schmuck, bei dem es sich um wertlosen Modeschmuck handelte und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Der 80-Jährige verständigte anschließend die Polizei. Diese konnte den Täter jedoch nicht mehr antreffen. Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 bis 45 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, sportliche Statur, dunkle mittellange Haare.

Er war zum Tatzeitpunkt mit einer dunklen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betrugs und bittet unter 02331/9862066 um Zeugenhinweise.