Hagen: Seniorin (72) wegen versuchten Mordes vor Gericht

Hagen. Eine Hagenerin soll versucht haben, ihren Parkinson- und Demenzkranken Mann zu töten. Sie spritzte ihm Insulin und gab ihm Schlaftabletten.

Der schwere Vorwurf, „versuchter Mord“, erzeugt ein falsches Bild im Kopf: Hier sitzt eine gesundheitlich angeschlagene, 72-jährige Frau auf der Anklagebank im Landgericht, die die letzten Jahre ihrer Ehe geradezu durchlitten hat. Die im Februar versucht haben soll, ihren an Parkinson und Demenz erkrankten Mann (76), den sie mehr als 50 Jahre lang inständig liebte, in Hagen zu töten – was jedoch misslang.

Das Wort „Sterbehilfe“ steht nicht im Raum, fällt am ersten Prozesstag auch kein einziges Mal. Die Seniorin ringt nach Worten: „Er war der Mann, den ich liebte. Mit dem wollte ich durchs Leben gehen.“ Sie bricht in Tränen aus: „Es war die Krönung. Ein sehr schönes, schönes Leben.“ Natürlich gab’s da auch die Schattenseiten. Der Ehemann war eifersüchtig, auch mal aufbrausend, „von Natur aus explosiv. Aber wenn was passierte, habe ich ihm immer verziehen.“

Mit zunehmender Demenz wird das Zusammenleben schwieriger

Doch die letzten Jahre waren durch Krankheiten geprägt: Sie litt an Diabetes und Depressionen, er an Parkinsonscher Schüttellähmung und Alzheimer: „Mein Mann konnte nicht mehr sprechen, guckte mich nur noch mit großen Augen an“. Mit zunehmender Demenz wurde das Zusammenleben schwieriger: „Er fiel viermal auf den Kopf, brach sich beide Schultern. In der Kurzzeitpflege ist er aus dem Fenster gesprungen.“ Der 76-Jährige hatte das Tag-Zeit-Gefühl verloren, ließ bereits vormittags das Rollo runter. Während sie im Krankenhaus war, rief er seine Frau 137-mal an einem Tag an: „Wo bist Du?“

In dieser Zeit, so sagt sie, konnte sie ihn schon nicht mehr allein lassen. Weil er „nur noch Blödsinn machte. Er hat 58 Autos draußen zerkratzt.“ Die Angeklagte weinerlich: „Mein Mann hat mich oft gefragt, ob ich seine Frau sei. Er hat mich schon nicht mehr erkannt. Ich wurde von ihm angegriffen, er hat mich mehrfach gewürgt.“

Versuchter Mord in Hagen: Anklage geht von Heimtücke aus

Am 2. Februar wurde ihr die Belastung zu viel. „Ich konnte ihn nicht beruhigen, habe die Wut gekriegt, mein Insulin genommen und ihm ins Bein gespritzt.“ 20 Einheiten. Sie sagt: „Ich hatte keine Absicht, ihn zu töten. Sonst hätte ich aus dem Kühlschrank noch mehr geholt.“ Richterin Heike Hatmann-Garschagen: „Dann haben Sie ihm ja auch noch Tabletten gegeben.“ Schlaftabletten, 45 Milligramm.

Der Mann soll keine Schäden davongetragen haben. Ob für ihn Lebensgefahr bestand, muss ein Gutachten klären. Die Anklage geht jedoch von versuchten Mord aus: „Die Motivation der Angeklagten entsprach zwar auch dem Wunsch, den aus ihrer Sicht nicht mehr lebenswerten Zustand des demenzkranken Ehemannes zu beenden. Aber primär ging es ihr darum, die eigene Überforderung bei der Pflege und ihre tiefe Unzufriedenheit damit endgültig zu beenden.“

Verteidiger Lutz Mollenkott glaubt, den schweren Anklagevorwurf aushebeln zu können: „Für mich fehlt hier der Tötungsvorsatz.“