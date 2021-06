Hagen: Seniorin landet mit Auto im Bachlauf

Kuhlerkamp. Eine 74-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall am Kuhlerkamp leicht verletzt worden: Sie rutschte mit ihrem Auto rückwärts in einen Bachlauf.

Eine 74-Jährige ist bei einem Unfall am Kuhlerkamp leicht verletzt worden: Sie rutschte mit ihrem Auto in einen Bachlauf. Die Dortmunderin befuhr am Mittwochmittag mit ihrem silbernen Opel die Kuhlestraße in Richtung Ruheforst.

Beifahrerin bleibt unverletzt

Als ihr ein Auto entgegenkam, legte sie den Rückwärtsgang ein und wollte Platz machen. „Dabei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in einen Bachlauf und rutschte diesen circa zwei Meter hinunter“, so die Polizei. Die Autofahrerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, ihre 85-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Opel wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen