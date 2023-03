Hagen: Sensoren messen CO2-Emissionen auf neuen Strecken

Für die Messung von CO2-Emissionen wurden Sensoren an der Bahnhofshinterfahrung in Hagen verbaut.

Hagen. An der Bahnhofshinterfahrung und der Eckeseyer Straße wurden neue Sensoren verbaut, die den CO2-Ausstoß messen sollen. Die Hintergründe:

Im letzten Jahr wurde im Rahmen des Projekts „Klimakommune.digital“ herausgearbeitet, welche Vorhaben innerhalb der Projektlaufzeit (2022-2024) in Hagen umgesetzt werden können und einen besonderen Mehrwert bieten. Zu Beginn liegt der Fokus auf der Optimierung bei der Erfassung von allgemeinen Umweltdaten, insbesondere Daten mit Bezug zu CO2-Emissionen. Dazu wurden verschiedene Arten von Sensoren ausgewählt und in Hagen verbaut, um die Datenlage durch digitale Technologien zu ergänzen. Beispiele sind die Messung von CO2-Emissionen durch Verkehr und Industrie sowie Energieverbräuche in Gebäuden.

Neue Sensoren an Eckeseyer Straße und Bahnhofshinterfahrung

Für den Sektor Verkehr ist die Auswahl der Sensorik und die Installation auf einer Pilotstrecke vom Boeler Kreisel über die Eckeseyer Straße in der einen Richtung zum Vorhaller Kreisel und der anderen Richtung über die Bahnhofshinterfahrung Richtung Haspe zum Teil schon erfolgt.

Eine Pilotstrecke für die Sensorik-Messungen reicht vom Boeler Kreisel über die Eckeseyer Straße Foto: Hans Blossey

Hagener und Pendler sind nun dazu aufgerufen, ab dem 25. März auf der Seite www.umfragendeloitte.de/uc/Klimakommune-digital/ an einer Umfrage zum Projekt teilzunehmen. Sie endet am 16. April. Das Projekt biete im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten, so die Stadt. Ziel der Umfrage ist es, Einblicke in die Bedürfnisse und den Informationsstand der Teilnehmenden zu erhalten und wichtige Erkenntnisse für das Projekt zu gewinnen.

Innovation-Challenges geplant

Zum Projekt: Ende 2021 wurde die Stadt Hagen zusammen mit der Enervie Service und weiteren Konsortialpartnern für die Umsetzung ausgewählt. Innerhalb der Projektlaufzeit möchte die Stadt so nicht nur CO2-Emissionen transparent machen, sondern auch zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz beitragen.

Alle Daten sollen in einer kommunalen Datenplattform zusammengeführt werden, um den Datenaustausch zu fördern. Für den weiteren Projektverlauf sind so genannte „Innovation-Challenges“ geplant, um auf dieser Basis weitere Lösungen zur Reduktion von CO2-Emissionen in Hagen zu entwickeln. Weitere Infos: www.klimakommune.digital

