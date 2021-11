Hagen: Sessionseröffnung wie eine Entfesselung von Corona

Hagen-Mitte. Die Session ist eröffnet. Das Hagener Prinzenpaar Robin I. und Mandy I. sind inthronisiert. Gefeiert wurde im Stadttheater.

Ungewöhnlicher Ort, ungewöhnliche Zeit, ungewöhnliche Rahmenbedingungen – dafür eine wie von der Pandemie entfesselt wirkende Hagener Karnevalsgemeinschaft, die gestern, am 11.11, im Hagener Theater die Session eröffnete. Robin und Mandy Sieker, das neue Hagener Prinzenpaar, starten in gleich zwei Sessionen.

Eineinhalb Jahre ruhte der Karneval zuletzt. Keine Heiterkeit, kein Frohsinn, keine Prunksitzungen, keine Ordensübergaben, keine Musik, kein Lachen. Gestern spürte man als Beobachter, was sich bei vielen Karnevalisten angestaut hatte. Als der Hagener Musiker Guido Westermann auf der Theaterbühne zum Refrain des Geier-Sturzflug-Hits „Eins kann mir keiner“ ansetzte, da wirkte das zusätzlich zu aller Freude auch wie ein jecker Protest: „Und das ist die pure Lust am Leben!“

Das Programm im Theater lieferte Reden, Tanz und Musik. Foto: Michael Kleinrensing.

Wie Erwachen aus Eingefrorensein

Es war wie ein Erwachen aus dem Eingefrorensein. Plötzlich sind alle diese Bilder, die Hagens Karnevalisten so lieben, wieder da. Die Prinzenstandarte, die immer zuerst in jeden Saal wackelt, ehe die langen Federn auf dem Prinzenhut, die „seit alten Zeiten Symbol der Heiterkeit“ sind. Die Fahnen der Heimat- und Karnevalsvereine, die blauen Kittel der Loßröcke, die zum Takt schwingende Axt des Stukenförsters, die gelenkigen Garden, das Bierchen vor 11 Uhr und aus Sicht derer, die hier das lokale Brauchtum pflegen und feiern, der wiederum passende Satz aus dem Mund von Musiker Guido Westermann: „Heimat ist wie tätowiert.“

Auch die Jugendabteilungen der Karnevalsvereine feierten mit. Und natürlich das neue Kinderprinzenpaar. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es blieb bis zum Schluss ein Vormittag voller Emotionen. Spätestens als Loßröcke-Präsident Thomas Sieker zur Einführungslaudatio auf seinem eigenen Sohn, den neuen Prinzen, Robin Sieker ansetzte und das Leben eines noch jungen Mannes nachzeichnete, der das Brauchtum und seine Momente von Anfang mit eingeatmet hat. „Ich bin so stolz auf euch“, sprach Sieker das Prinzenpaar direkt an. „Mandy, du bist wie meine Tochter.“ Sie ist seine Schwiegertochter, seit 2013 mit ihrem Prinzen Robin, den sein Vater zum „freundlichsten Busfahrer in ganz Hagen“ erklärte, zusammen und glücklich.

Die Session steht unter wagen Vorzeichen. Während unter gut überwachter Einhaltung der 2-G-Regelung im Theater die Session eröffnet wurde, verstrich draußen vor der Tür der Tag, an dem 50.196 Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet wurden. So viele, wie nie zuvor. In Hagen sind knapp 500 Menschen infiziert und der R-Wert liegt bei 1,68. Er zeigt an, wie viele Menschen eine infizierte Person durchschnittlich ansteckt. Dieser R-Wert ist in Hagen wieder über 1 gestiegen, was gleichzeitig zeigt, dass Corona sich auch weiter zügig ausbreitet. Für Prunksitzungen und andere Karnevalsveranstaltungen wird die Lage in den nächsten Monaten bedeutend sein.

