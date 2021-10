Hagen: Shuttle-Bus soll Schulanfänger nach Dahl bringen

Eilpe. Jetzt gibt es eine Übergangslösung für die Platzprobleme an der Lindgren-Grundschule in Eilpe. Eine neue Toilettenanlage soll bald entstehen.

Grundsätzlich gibt es an der Astrid-Lindgren-Grundschule in Hagen zwei Probleme: „Zum einen ist das der Platzbedarf, zum anderen der schlechte bauliche Zustand“, sagt Bezirksbürgermeister Michael Dahme. Schon lange pocht die Bezirksvertretung darauf, dass sich vor Ort etwas tut (wir berichteten mehrfach). Und das tut es jetzt auch: „Die Pläne von einem Anbau und dem Abriss der beiden alten Pavillons – das Ganze hätte schätzungsweise rund 5 Millionen Euro gekostet – sind erstmal verschoben“, sagt Michael Dahme.

Positive Nachrichten gibt es aber trotzdem: Stadt und Politik haben sich gemeinsam auf eine mittelfristige Lösung verständigt. „Wir haben in Eilpe perspektivisch eine Unterdeckung von etwa 50 Plätzen. Auch nächstes Jahr wird das schon ein Problem sein, weil nicht alle Schüler wohnortnah einen Schulplatz bekommen können“, so Dahme.

Um also allen Familien gerecht zu werden, sollen einige Schulanfänger aus Eilpe nun auf die Schule in Dahl umverteilt werden, weil dort wiederum voraussichtlich einige Plätze nicht besetzt werden können. Dafür will die Stadt künftig einen Shuttle-Bus zur Verfügung stellen, der die Kinder morgens zur Schule fährt und nachmittags auch wieder abholt. „Dabei sind natürlich auch die unterschiedlichen Schulschluss-Zeiten sowie die OGS-Zeiten berücksichtigt. Das ist aktuell die beste Lösung für alle Seiten“, so Dahme.

Grundsatz-Beschluss für Sanierung

Mit Blick auf den schlechten baulichen Zustand gibt es mittlerweile immerhin einen politischen Grundsatzbeschluss: Ein von der Bezirksvertretung erarbeitetes Konzept wurde einstimmig im Hagener Rat verabschiedet: „Der Hauptstandort der Schule soll saniert werden. Dabei werden auch Ersatzbaupläne perspektivisch berücksichtigt“, zeigt sich Dahme zufrieden.

„Auch wenn das nicht die Optimallösung ist, zeigt es, dass wir an dem Thema dranbleiben“, so der Bezirksbürgermeister. Problematisch sei vor Ort vor allem die Toiletten-Situation, aber auch, dass sich die Küche im Keller und die OGS-Räume unter dem Dach befinden: „Einer modernen Schule wird das sicherlich nicht gerecht“, so der Bezirksbürgermeister, der aber weiß, dass gerade im Bereich der Schulen das Geld an allen Ecken und Enden benötigt wird.

„Zunächst einmal liegt in Hagen verständlicherweise der Fokus darauf, die dringend benötigten neuen Schulplätze zu schaffen. Die Schulentwicklungsplanung ist noch nicht ganz abgeschlossen und muss daher noch abgewartet werden.“ Erst im Anschluss könne man dann den Fokus auf nötige Sanierungen legen, „die im Übrigen auch nicht nur in Eilpe notwendig sind“, so Dahme weiter.

Neue Toilettenanlage entsteht

So ganz zufriedengeben wollte man sich dann aber doch nicht damit, dass eine Sanierung erst frühestens in ein paar Jahren auf dem Plan steht: „In einem der alten Pavillons, in denen jeweils zwei Klassen unterrichtet werden, soll eine alte Teeküche jetzt zu einer neuen Toilette umgebaut werden. Der finanzielle Aufwand dafür ist gering, aber wir schaffen übergangsweise eine bessere Option für die Schüler“, so Dahme über das Ergebnis einer kürzlichen Schulbereisung. Der Umbau soll schon nach den Herbstferien starten und schnellstmöglich abgeschlossen werden.

Wenn es um die Sanierung an sich geht, schätzt Dahme, dass es noch einige Jahre dauern könnte, bis hier tatsächlich etwas passiert: „Planung und Genehmigung eines An- oder Ersatzbaus dauern immer. Ebenso die Ausschreibung und die eigentliche Bauphase, vor allem in einer Zeit, in der es auf dem Markt ohnehin schwierig ist. Wir sind aber froh, dass wir zumindest in beiden Problemen einen großen Schritt vorankommen konnten.“

