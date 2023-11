Hagen: Sie stand daneben - Dame (79) in Wohnung bestohlen

Boele Sie wurde fies zuhause abgelenkt und dann bestohlen. Eine alte Dame hat in Boele einen Alptraum erlebt. Die Hintergründe.

Während ein bislang unbekannter Täter am Montagmittag eine 79-jährige Frau in deren Wohnung in Boele ablenkte, stahl ein weiterer Unbekannter Goldschmuck aus dem Schlafzimmer. Gegen 11 Uhr klingelte der erste Täter an der Wohnungstür der Hagenerin in der Pillauer Straße. Er verwickelte sie in ein Gespräch, ging mit ihr in die Küche und bat die 79-Jährige darum, etwas für ihn aufzuschreiben.

Zeitgleich schloss er die Küchentür. Wie sich später herausstellte, konnte ein Nachbar der 79-Jährigen beobachten, dass ein weiterer Unbekannter die Wohnung betrat. Kurz nacheinander verließen die beiden Männer das Mehrfamilienhaus und stiegen vor der Tür gemeinsam in ein Auto ein, mit dem sie wegfuhren. Weil der Hagenerin die Situation bereits merkwürdig vorkam, sah sie in ihrem Schlafzimmer nach und stellte fest, dass ihr Goldschmuck gestohlen wurde.

Der Nachbar sagte den Polizeibeamten, dass beide Täter ein südosteuropäisches Erscheinungsbild hatten, korpulent und etwa 1,80 Meter groß waren. Einer von ihnen trug eine schwarze, der andere eine graue Strickjacke. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern und deren Auto verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 9862066.

