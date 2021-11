Hagen: Sinn-Leffers kann nach der Flut endlich wieder öffnen

Hagen. Ein Stück Normalität kehrt in die Hagener Innenstadt zurück: Sinn-Leffers kann nach dem Hochwasser endlich wieder öffnen. Alle Hintergründe.

Endlich gibt es weitere positive Nachrichten aus der Hagener Innenstadt: Das Sinn-Bekleidungshaus Sinn-Leffers, das seit dem Hochwasser im Juli aufgrund der massiven Schäden geschlossen war, kann seine Türen wieder öffnen – und zwar schon am morgigen Mittwoch, 17. November. Nach der Flutkatastrophe mussten zunächst umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Wiedereröffnung feiert das Team um Geschäftsleiter Michael Emming mit besonderen Aktionen:„Unsere über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können es kaum erwarten, endlich wieder unsere Kundinnen und Kunden in Hagen begrüßen zu dürfen. Damit kehrt nach dem furchtbaren Hochwasser ein Stück Normalität in unsere Stadt zurück“, so Geschäftsleiter Michael Emming. Dankbar zeigte sich das Unternehmen aus Hagen für die Unterstützung der beteiligten Institutionen: „Ob Feuerwehr, Bauamt oder alle beteiligten Handwerksbetriebe – hier haben in den letzten Monaten wirklich alle an einem Strang gezogen.“

Seit der Flutkatastrophe in Hagen geschlossen: Jetzt kann Sinn-Leffers nach den Renovierungsarbeiten wieder starten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Sinn-Leffers Hagen: Haustechnik nach Wasserschäden komplett erneuert

Die verheerende Flut im Juli hatte das gesamte Untergeschoss des Hauses unter Wasser gesetzt und dabei nicht nur Böden und Einbauten, sondern auch die dort gelagerte Ware und weite Teile der Haustechnik und der Stromversorgung zerstört. Auch das Kassensystem musste komplett erneuert werden. „In der Zwischenzeit haben wir die Wasserschäden beseitigt und das Untergeschoss komplett vom Rest der Hausfläche abgetrennt. Besonders aufwendig war die Installation der gesamten neuen Technik. Aber ab dem 17. November können wir im Erd- und Obergeschoss unser Sortiment wie gewohnt anbieten“, so Michael Emming weiter.

Insgesamt rund 200 Marken auf über 4.500 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Sinn-Leffers normalerweise in der Volme-Galerie. Deshalb müssen Michael Emming und sein Team in nächster Zeit ein wenig improvisieren, denn das Untergeschoss wird nach Einschätzung des Unternehmens erst im Frühjahr 2022 wieder nutzbar sein. Waren aus dem Untergeschoss werden daher für die Übergangszeit in das 1. Obergeschoss integriert.

