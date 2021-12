Hagen: Sinnvolles Konzept für Ex-Hema-Gebäude geplant

Das viergeschossige Gebäude in der Elberfelder Straße 7-9, in dem bis Juni die Hema-Filiale ansässig war, soll zu einem attraktiven Innenstadt-Komplex umgestaltet werden.

Hagen. Ein Mix aus Einzelhandel, Büro- und Wohnflächen soll im Ex-Hema-Gebäude in der Hagener City realisiert werden. Im Januar finden Gespräche statt.

Die Ex-Hema-Ladenfläche im Erdgeschoss des Gebäudes in der Elberfelder Straße 7 – 9 ist weitläufig, komplett leer und scheint bei einem Blick durch die Schaufenster auf eine Wiederbelebung nur zu warten. „Wir brechen nichts übers Knie, schließlich wollen wir an dem Standort ein sinnvolles Konzept etablieren. Allerdings hat Corona unsere Planungen ein wenig ausgebremst“, sagt Sebastian Olbrich.

Gebäude umfasst 4000 Quadratmeter

DerGeschäftsführer der Olbrich Immobilienverwaltung und HE 9 (Haus Elberfelder Straße 9 Real Estate GmbH) sowie Eigentümer besagter Innenstadtimmobilie hat für den Gebäudekomplex einige Ideen. So schwebt ihm für das insgesamt 4000 Quadratmeter große Haus in 1-a-Citylage ein zeitgemäßer Mix aus kleinteiligem Einzelhandel (auch an einen Lebensmittelanbieter wird gedacht) und Büroflächen, eventuell auch Wohnraum, an, „doch ein für Anfang Dezember in Hagen geplantes Treffen im großen Stil mit etlichen Interessenten und potenziellen Pächtern haben wir pandemiebedingt abgesagt“.

Eine Bauvoranfrage für die Umgestaltung des Komplexes in der Fußgängerzone habe er bei der Stadt noch nicht gestellt „es liegen einige gute Ideen auf dem Tisch, doch konkret ist noch nichts vereinbart. Erst wenn die Flächen sinnvoll aufgeteilt sind, werde ich mich zwecks Bauvoranfrage und Bauantrag an die Stadt wenden“, sagt Sebastian Olbrich.

Nachbar ist Peek & Cloppenburg

Die Immobilienverwaltung Olbrich ist Eigentümer des Gebäudes in der Innenstadt. Links grenzt der Komplex an das Bekleidungshaus Peek & Cloppenburg, die rechten Nachbarn sind „Dream Lounge – Brautmoden & Herrenausstatter“, der Friseur „Notaufnahme“ sowie Klerx-Foto-Design.

Sebastian Olbrich­ lässt sich mit der Umgestaltung nicht ganz freiwillig Zeit, „momentan sind nicht viele Unternehmen auf Expansionskurs, die meisten warten ab, wie sie durch die Corona-Zeit kommen“.

Dennoch ist sich der Geschäftsführer sicher, an besagtem Standort ein modernes Konzept, das die Innenstadt zweifelsohne attraktiver mache, realisieren zu können, „potenzielle, auch überregionale Mieter loben die Lage und die tollen Flächen“.

In den drei Etagen über dem früheren Hema-Ladenlokal befinden sich Büros, „und ich überlege derzeit noch, ob ich nach hinten hin, also in Richtung Hochstraße, anbaue, um innerstädtischen Wohnraum zu schaffen“.

Hema war 14 Jahre lang Mieter Der einstige Ankermieter Hema – die niederländische Warenhauskette hatte die Fläche im Erdgeschoss des insgesamt viergeschossigen Gebäudes 14 Jahre lang gepachtet, zog das Geschäft Mitte Juni leer. Der Grund: Hema hatte im Zuge der Covid-19-Krise Insolvenz angemeldet; der Mietvertrag in Hagen wurde daraufhin nicht verlängert.

Für Mitte Januar plant Sebastian Olbrich eine digitale Gesprächsrunde mit Geschäftspartnern, „wir werden Ideen und Konzepte auf einer Zoom-Konferenz austauschen“.

Aufnahmestätte für Tanz- und Musikvideos

Übrigens: Die leerstehende, insgesamt 1100 Quadratmeter große Ex-Hema-Fläche dümpelte in jüngster Zeit nicht gänzlich vor sich hin. Das Tanz- und Bewegungszentrum First Floor von Petra Schulte-Kölpin mietete die Räumlichkeiten an, um dort ein Tanzvideo aufzunehmen. Und Stefan Kleinkrieg, Gitarrist von Extrabreit, nutzte die Location als Aufnahmestätte für ein Musikvideo­ für sein 2022 herauskommendes Solo-Album.

