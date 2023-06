Der 4. Werdringer Theatersommer am Wasserschloss Werdringen in Hagen-Vorhalle fand bei fast immer perfektem Wetter statt.

Veranstaltungen Hagen: So fällt die Bilanz des Werdringer Kultursommers aus

Hagen. Der Werdringer Kultursommer in Hagen-Vorhalle ist zu Ende. Das sagt Veranstalter Stefan Schroeder zum Aufwand und zur Besucherresonanz.

Für ihn war es eine Premiere – Stefan Schroeder hat zum ersten Mal den Werdringer Kultursommer, der vom 10. bis 24. Juni lief, gestemmt. Der Hagener, der vor einem guten halben Jahr die Leitung des Theaters an der Volme übernommen hat (das private Theater organisiert auch besagten Kultursommer) konnte am gestrigen Sonntag nach dem Veranstaltungsmarathon erstmal Durchatmen. Allerdings nicht lange, denn am heutigen Montag werden Bühne, Bestuhlung und sämtliches technisches Equipment abgebaut und abtransportiert.

Neun Veranstaltungen

Wie das Fazit des 46-jährigen Kulturmachers aussieht? Durchwachsen. Ursprünglich waren zehn Open-Air-Veranstaltungen auf dem Schlosshof im grünen Teil von Hagen-Vorhalle geplant, neun wurden es schließlich, da ein Termin aufgrund des schlechten Wetters abgesagt wurde. Eine gute Entscheidung.

Wetter fast immer perfekt

„Bei allen anderen Veranstaltungen, egal, ob Komödie oder Musik-Show, war das Wetter perfekt“, resümiert Schroeder.

Und die Besucherresonanz? „Nun ja, im Durchschnitt kamen 70 Besucher pro Abend. Damit kann ich in diesem Jahr aufgrund der immer noch spürbaren Corona-Zurückhaltung beim Publikum leben. Allerdings sollten es im kommenden Jahr schon mehr Zuschauer sein.“

Aufwand ist immens

Der Aufwand rund um die Open-Air-Reihe sei ohne Frage immens, fügt Stefan Schroeder, der schließlich auch wirtschaftlich denken muss, an.

Und wir? Wir drücken allen Kulturveranstaltern die Daumen, dass die Leute wieder mehr Lust bekommen, auszugehen, sich auszutauschen und etwas zu erleben. Das täte der ganzen Branche gut.

Weitere Infos:

Der 4. Werdringer Kultursommer im Hof des Wasserschlosses lief vom 10. bis 24. Juni.

Um ein flankierendes gastronomisches Angebot mussten sich Stefan Schroeder und sein Team in diesem Jahr selbst kümmern bzw. Kirsten Piepenstock vom Hof Huxhardt in Schalksmühle bot kleine Speisen an.

Das Foto stammt aus dem Jahr 2020, damals war der Gastrobetrieb noch bespielt. Demnächst soll das Schlosscafé in Hagen-Werdringen jedoch wieder öffnen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Der Grund: Nach dem Streit zwischen Pächter und Stadt Hagen steht das Schlosscafé in Werdringen seit Anfang des Jahres leer.

Doch vor kurzem ploppte eine gute Nachricht für das Schlosscafé im grünen Teil von Vorhalle auf: Die Stadt Hagen als Vermieterin des Gastro-Objektes hat eine neue Pächterin gefunden. „Die Dame­ wird in Kürze das Café einrichten und dann starten. Ein genauer Eröffnungstermin steht allerdings noch nicht fest“, teilte Stadtsprecherin Clara Treude auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

