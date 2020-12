Hagen: So hat sich die Zahl der Sterbefälle entwickelt

Die Zahlen vom Statistischen Landesamt ermöglichen Aussagen zum Sterbegeschehen in NRW. Auch Zahlen zu Sterbefällen in Hagen liegen vor.

Hagen Im November starben in Hagen 254 Menschen. Die Sterbezahl liegt damit deutlich höher als 2019. Die Zahlen der Jahre im Überblick.

Im November 2020 starben in Hagen etwa 254 Menschen, in ganz Nordrhein-Westfalen waren es etwa 18.100 Menschen. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt nach Auswertung vorläufiger Daten mitteilt, war die Zahl der Todesfälle voraussichtlich um sechs Prozent höher als im November

des Vorjahres (2019: 17.099). Auch in Hagen sind im November 2020 deutlich mehr Menschen gestorben, als noch im vergangenen Jahr. Hier lag die Zahl der Sterbefälle 2019 noch bei 198.

Nachmeldungen können Zahlen noch erhöhen

Das Statistische Landesamt veröffentlicht die vorliegenden Ergebnisse, um

Aussagen zum aktuellen Sterbegeschehen zu ermöglichen. Die Daten sind

teilweise noch nicht abschließend geprüft und die Sterbefallzahlen für

2020 können sich durch Nachmeldungen der Standesämter noch erhöhen, zudem fehlen derzeit noch die Zahlen für den Dezember. Trotzdem geben die Zahlen bereits einen Einblick in das Sterbegeschehen in Hagen. So lag die Zahl der Sterbefälle im Jahr 2015 noch bei 2.549, 2019 lag sie bei 2.608. Höchstwert erreichte die Stadt im Jahr 2018 mit 2.610 Sterbefällen.

Anstieg bei Sterbefällen im März, Oktober und November

Schaut man auf die einzelnen Monate, so sind in diesem Jahr im November, Oktober und März deutlich mehr Hagener gestorben, als noch im Vorjahr. Ob und inwiefern ein Zusammenhang mit der Coronapandemie besteht und woran die Menschen letztlich gestorben sind, dazu gibt IT.NRW keine Auskunft. Lag die Zahl der Sterbefälle im Oktober 2019 noch bei 209, waren es in diesem Oktober 233. Im März zeigt sich ein noch deutlicherer Unterschied: In diesem Monat starben in der Volmestadt 262 Menschen, 2019 waren es noch 229. Weniger Menschen als 2019 starben in Hagen in den Monaten Januar (251/229), Juni (207/205), Juli (253/216) und August (206/200)