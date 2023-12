Hagen: So soll 80.000-Quadratmeter-Gewerbegebiet aussehen

Lennetal Projekt-Entwickler Panattoni zeigt Pläne und Visualisierungen für das neue Gewerbegebiet auf der Fläche des alten Dolomitwerkes.

Es kommt Bewegung auf die Fläche des ehemaligen Dolomitwerkes im Lennetal. IImmobilienentwickler Panattoni erklärt in einer Mitteilung, „ein modernes Areal mit einer neuen Gewerbeimmobilie“ entstehen lassen zu wollen. In enger Abstimmung mit der Stadt Hagen entstehe hier der „Panattoni Park“ . Die Hintergründe.

Fast 121.000 Quadratmeter umfasst das Gelände, auf dem mehr als 100 Jahre lang Dolomitgestein für Verkleidungen für Koks- und Stahlhochöfen verarbeitet wurde. Davon fallen laut Entwickler Panattoni 43.000 Quadratmeter auf eine stillgelegte Halde und 78.000 Quadratmeter würden nun baulich genutzt. „Bei dem Neubau werden 35.000 Qaudratmeter Logistik- und Industriefläche, 1.800 Qaudratmeter Büro- und Sozialfläche und 2.700 Quadratmeter Lagermezzanin geschaffen. 130 Pkw- und 13 Lkw-Stellplätze werden ausreichend Platz für Firmenfahrzeuge, Mitarbeitende und Zulieferer bieten“, so das Unternehmen.

So stellte sich die Situation auf dem Areal noch im September dieses Jahres da. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Ob Handelsunternehmen, Produzenten oder klassische Logistiker – die Räumlichkeiten würden sich für ein breites Feld an Nutzern anbieten. Kleinere Hallenabschnitte würden auch den kleinflächigen Gewerbebedarf abdecken. „Eine hervorragende Verkehrsanbindung an die A45 und A46 sowie eine ebenso gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr unterstreichen die Attraktivität des Standortes im Gewerbe- und Industriegebiet Hagen, wie auch die Anfragen interessierter Unternehmen zeigen“, gibt sich der Immobilienentwickler sehr erfruet über den Standort in Hagen.

Für die Revitalisierung der Fläche sei ein kompletter Abriss und Neubau erforderlich. „Im Jahr 2021 wurde mit der Einebnung des Geländes durch das Abrissunternehmen Hagedorn begonnen. Es mussten große Mengen Erdmasse bewegt werden, um Höhenunterschiede auf dem Grundstück auszugleichen. Ein Großteil des Abrissmaterials wurde recycelt. Um die starken Verunreinigungen im Boden zu reduzieren, wurde ein umfassendes Sanierungskonzept umgesetzt. Im letzten Quartal 2023 ist das planierte Grundstück an Panattoni übergeben worden“, erklärt das Unternehmen.

Die fast 123.000 m² große Fläche wurde von Panattonis Projektpartner Hagedorn eingeebnet und ist nun bereit für den Neubau. Foto: Panattoni Projektentwicklung

Nachhaltigkeit im Fokus

Beim Neubau lege Panattoni Wert auf Nachhaltigkeit. Zum Maßnahmenpaket in den Bereichen Ökologie und Soziales würden die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern und die Nutzung von Regenwasser gehören. Für die künftigen Mitarbeitenden entstehe ein „Well-Being-Bereich“ am Standort. Der verrohrte Ölmühlenbach, der auf der Grundstücksfläche verläuft, werde offengelegt und renaturiert. Eine Wildblumenwiese und Nistkästen käme hinzu Zudem sorge eine „landschaftsgerechte Fassadenfarbe und eine gute Einbettung in das Relief dafür, dass die Immobilie sich gut in die Umgebung eingliedert“, so der Entwickler.

Panattoni arbeite nach eigener Aussage eng mit der Stadt Hagen und der Wirtschaftsförderung zusammen, um die passenden Nutzer für die Immobilie zu finden. Wirtschaftsentwickler Burkhard Schwemin von der Stadt Hagen betont: „Dank Panattoni wird eine brachliegende Fläche wieder zu einem Gewinn für die Wirtschaft der Region. Zu Spitzenzeiten waren im Lennetal 1.000 Menschen beschäftigt. Als die Produktion im Jahr 2020 endgültig eingestellt wurde, bedeutete dies für 130 Beschäftigte das Aus. Mit der Fertigstellung des Panattoni Parks im Jahr 2025 können hier wieder viele neue Arbeitsplätze entstehen.“

Fertig in 2025

Fred-Markus Bohne, Managing Partner bei Panattoni Deutschland und Österreich erklärt: „Jedes Brownfield, das wir gewinnbringend für Natur, Mensch und Kommune umgestalten, ist ein Schritt in die Zukunft.“ Der Bauantrag sei Ende 2023 eingereicht worden. Im zweiten Quartal 2024 solle mit dem Bau gestartet werden. Die Fertigstellung sei für das erste Quartal 2025 terminiert. Die Unternehmen BNP Paribas Real Estate und Realogis seien mit der Vermarktung des „Panattoni Parks Hagen“ beauftragt

Seit seinem europäischen Markteintritt 2005 hat Panattoni nach eigener Aussage in Europa mehr als 20,3 Millionen Quadratmeter neuer Flächen geschaffen. „In Deutschland, einem der Fokus-Märkte des Unternehmens, hat das Panattoni-Team mit seinen über 120 Mitarbeitenden mehr als 120 Projekte auf den Weg gebracht. Davon sind mehr als 85 Prozent der entwickelten Flächen Brownfield-Revitalisierungen. Die deutsche Unternehmenszentrale von Panattoni ist in Hamburg mit weiteren Niederlassungen in Düsseldorf, Mannheim, München und Berlin vertreten“, so das Unternehmen.

