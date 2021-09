Hagen: So viel Coronahilfe gab es für Selbstständige hier

Bund und Länder haben eine Milliardensumme in die Coronahilfen gesteckt. Auch in Hagen wurde viel Geld an Selbstständige und Freiberufliche überwiesen.

Hagen. Auch viele Selbstständige und Freiberufler in Hagen haben Geld aus einem der sechs Corona-Wirtschaftshilfeprogramme erhalten. So viel genau.

Bund und Land haben seit dem vergangenen Jahr Hilfsprogramme im Milliardenbereich aufgelegt, um Freiberufliche und Solo-Selbstständige in der Pandemie zu unterstützen. Auch im Regierungsbezirk Arnsberg profitierten davon zehntausende Betroffene – vor allem aus dem Gastgewerbe. Die Auszahlungssumme im Regierungsbezirk beträgt rund 1,04 Milliarden Euro, Hagen hat bislang mit mehr als 62,88 Millionen Euro profitiert. Eine erste Bilanz zu den sechs Corona-Wirtschaftshilfeprogrammen (Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfen I bis III und Neustarthilfe).

58.737 Anträge insgesamt

Insgesamt sind bei der Bezirksregierung bis zum 9. Juli 2021 58.737 Anträge eingegangen. 90,7 Prozent dieser Anträge wurden bewilligt und ausgezahlt; lediglich 0,5 Prozent der Anträge sind bis zum genannten Stichtag abgelehnt worden. Die höchsten Auszahlungssummen im Regierungsbezirk entfallen auf Dortmund (19 Prozent), Bochum (12,6 Prozent) und den Hochsauerlandkreis (10,5 Prozent). In der Differenzierung der Auszahlungen nach Wirtschaftszweigen ist die höchste Auszahlungssumme im Gastgewerbe verzeichnet worden – mit insgesamt 392,9 Millionen Euro, die hier ausgezahlt worden sind. Das entspricht 38 Prozent aller Auszahlungen im Regierungsbezirk. Die zweithöchste Auszahlungssumme ist mit 159,6 Millionen Euro in den Wirtschaftszweig „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ gegangen. An dritter Stelle folgt „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz“ mit 147,1 Millionen Euro. Regierungspräsident Hans-Josef Vogel: „Die Corona-Wirtschaftshilfen haben entscheidend dazu beigetragen, die negativen Folgen der Pandemie für Unternehmen, freiberuflich Tätige und Solo-Selbstständige abzumildern. So ist es vielfach gelungen, die wirtschaftlichen Schäden für die Betroffenen in Grenzen zu halten. Die Pandemie hat uns auch deutlich vor Augen geführt, wie wichtig all diese Unternehmen, freiberuflich Tätigen und Solo-Selbstständigen für das gesellschaftliche Leben in unserer Region sind.“

Die Bezirksregierung hat auf ihrer Internetseite ein Dashboard zu den Corona-Wirtschaftshilfen veröffentlicht (https://www.bra.nrw.de/-2995). Das Dashboard wird wöchentlich aktualisiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen