Hagen: So viele sind in den Stadtbezirken infiziert

Die britische Mutante wird in Hagen am häufigsten festgestellt.

Hohenlimburg. Hohenlimburg, Haspe, Nord, Mitte oder Eilpe-Dahl: Wo leben wie viele Infizierte und wo stecken sie sich an. Der Überblick.

Der Inzidenzwert nur mit Blick auf den Stadtbezirk Hohenliburg lag bis zum gestrigen Tag bei 166. Von den 28.307 Einwohnern des Bezirkes waren 47 Infizierte. Das geht aus der wöchentlichen Statistik hervor, die die Stadt Hagen mit Blick auf die Stadtbezirke herausgibt. So sieht es daneben in den anderen Stadtbezirken aus.

Hagen-Nord: 36.725 Einwohner, 73 Infizierte, Inzidenz 198,8.

Haspe: 29.746 Einwohner, 64 Infizierte/ Inzidenz 215,2.

Eilpe/Dahl: 16.467 Einwohner, 43 Infizierte, Inzidenz 261,1.

Hagen-Mitte: 77441 Einwohner, 225 Infizierte, Inzidenz 290,5.

Bei 65 Prozent der Infizierten in Hagen ist die britische Mutante des Virus nachgewiesen worden. Knapp ein Prozent hatte die südafrikanische Mutante, der Rest war nicht nachweisbar. In der Altersspanne von einem bis zu 50 Jahren leben die meisten Infizierten in Hagen. Im Zeitraum der vergangenen Woche waren bei den in Hagener Kliniken stationär behandelten Patienten über 60 Jahren 2,5 Prozent an Corona erkrankt. Bei den in dne Kliniken behandelten Intensivpatienten waren es 16,5 Prozent Corona-Erkrankte.

Viele Infektionen im privaten Bereich

622 Kontaktpersonen waren in Hagen in der vergangenen Woche in Quarantäne. 36 Prozent aller offiziellen Testungen brachten einen positiven Befund hervor. 18.764 Bürgerschnelltests wurden in diesem Zeitraum durchgeführt. Nur 0,3 Prozent davon waren positiv. 71.275 Menschen in Hagen haben mittlerweile die erste Impfung erhalten. 16.830 Menschen wurden zweitgeimpft. Der Infektionsursprung bei den Positiv-Fällen liegt zu knapp 60 Prozent im privaten Bereich. Bei 34,5 Prozent der Fälle gilt der Ursprung als „nicht ermittelbar“ und nur knapp 6 Prozent haben sich am Arbeitsplatz infiziert.

