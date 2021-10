Hagen: Solidarität zur Innenstadt ist nun gefragt

WP-Redakteurin Yvonne Hinz appelliert an die Hagener Bürger, zum Einkaufen jetzt nicht in die Nachbarstädte zu fahren.

Heute in sechs Wochen eröffnet der Weihnachtsmarkt, das Vorweihnachtsgeschäft startet erfahrungsgemäß noch früher.

Und die Innenstadt? Die liegt durch die Folgen des Hochwassers in vielen Teilen noch immer am Boden.

Einige­ potenzielle Kunden mögen sich daher fragen, was sie in der City sollen, wo doch beide Einkaufspassagen mit insgesamt rund 100 Shops samt Parkhäusern geschlossen sind.

Okay, die Volme-Galerie hofft, in eineinhalb Wochen zumindest einen Teil der Läden wieder an den Start bringen zu können. Wir drücken die Daumen.

+++Lesen Sie auch: Hagen: In elf Tagen geht’s los

Gefragt ist jetzt Solidarität und nicht das Ansteuern der großen Malls in Nachbarstädten.

Solidarität mit den Hagener Einzelhändlern in der Fußgängerzone, die nach Corona ihre Läden endlich wieder öffnen dürfen. Und mit den Schaustellern, die ab dem 18. November­ in ihre Buden einladen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen