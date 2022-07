Hagen: „Sommerdelle“ auf dem Arbeitsmarkt, mehr Arbeitslose

Hagen. Die Urlaubszeit sorgt für eine schwache Kräftenachfrage. Den größten Kräftebedarf gab es bei Personaldienstleistern und im Gesundheitswesen

Auf dem Hagener Arbeitsmarkt machte sich im Juli wie erwartet die „Sommerdelle“ bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen stieg gegenüber dem Vormonat um 106 oder 0,9 Prozent auf 11.776, die Arbeitslosenquote um 0,1 Punkte auf 11,6 Prozent. Vor genau zwölf Monaten waren es 11,7 Prozent und fast 200 Arbeitslose mehr.

„Wir hatten einen normalen Sommermonat auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Immer noch melden sich einige junge Ausbildungsabsolventen. Gleichzeitig sorgt die Haupturlaubszeit und die bei vielen Unternehmen ausgerufenen Betriebsferien für eine schwache Kräftenachfrage“, so Katja Heck, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Hagen, zur aktuellen Entwicklung. „Mit dem Sondereffekt des Vormonats, in dem ukrainische Geflüchtete in die Grundsicherung aufgenommen wurden, hat die aktuelle Entwicklung nichts mehr zu tun. Diese Erfassung ist in Hagen dank der guten Vorarbeit des Jobcenters weitestgehend abgeschlossen.“

Kräftenachfrage erwartet schwach in den Ferien

Beide Rechtskreise entwickelten sich erneut parallel, aber auch wieder unterschiedlich stark. 2.326 Arbeitslose waren Kunden der Arbeitsagentur (94 oder 4,2 Prozent mehr als im Vormonat), 9.450 wurden durch das Jobcenter Hagen betreut (12 oder 0,1 Prozent mehr).

Der bereits vor der Ferienzeit gesunkene Kräftebedarf war auch im Juli erwartungsgemäß verhalten. In der Zeit der Betriebsferien wurden nur 283 Stellen von Hagener Unternehmen gemeldet, zwar 50 oder 21,5 Prozent mehr als noch im Juni, aber inzwischen fast ein Drittel weniger seit dem Jahresbeginn als im selben Zeitraum 2021. Den größten Kräftebedarf hatten Personaldienstleister (98 gemeldete Stellen) und das Gesundheits- und Sozialwesen (54), gefolgt von freiberuflichen Arbeitgebern (Rechtsanwälte, Steuerberater etc., 36 Stellen für Assistenzkräfte), dem Handel (27) und dem verarbeitenden Gewerbe (20). Die Logistik hatte 15 Vakanzen, die öffentliche Verwaltung nur sieben. Die Zahl der insgesamt bei der Arbeitsagentur zur Besetzung gemeldeten Stellen sank gegenüber Juni um 87 oder 4,6 Prozent auf 1.824 und in Relation zum Vorjahresmonat sogar um 733 oder 28,7 Prozent.

Kurzarbeit und tatsächliche Inanspruchnahme

Im Juli zeigten nur noch vier Hagener Unternehmen für rund 100 potenziell betroffene Arbeitnehmer Kurzarbeit neu an. Seit dem Beginn der Pandemie gab es damit in der Volmestadt fast 3.000 Anzeigen aus nahezu allen Branchen für rund 46.000 potenzielle Kurzarbeiter. Im gesamten Bezirk, also inklusive Ennepe-Ruhr-Kreis, waren es 7.700 Anzeigen für nahezu 100.000 Personen. Für Februar liegen inzwischen Informationen zur effektiven Inanspruchnahme für Hagen vor. Danach wurde Kurzarbeitergeld an 187 Betriebe für rund 2.300 Arbeitnehmer tatsächlich ausgezahlt, weitaus weniger als zu Beginn der Pandemie.

Katja Heck zur aktuellen Situation: „Grundsätzlich bleibe ich für den Herbst optimistisch. Aktuelle weltpolitische Risiken erschweren allerdings jede Prognose.“

