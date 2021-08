Parallel zum Wochenmarkt in Dahl bietet die Stadt in der dortigen Bürgerhalle einen Extra-Impftermin an.

Corona in Hagen Hagen: Sonderimpfaktion am Wochenmarkt in Dahl

Volmetal. Wenn die Volmetaler am Donnerstag in Dahl zusammenströmen, läuft parallel eine Impfaktion in der Bürgerhalle. Hier die Details:

Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen in Hagen bietet die Stadt wieder einen Sondertermin an: Bei einer Impfaktion können sich die Hagener am Donnerstag, 26. August, von 15 bis 18 Uhr vor der Bürgerhalle Dahl, Am Obergraben 10, zum Schutz vor dem Coronavirus beraten und impfen lassen. Die Impfaktion findet zeitgleich zum Markt statt.

Angebot gilt auch für Kinder ab 12 Jahren

Vor Ort können Interessierte zwischen dem Einmalimpfstoff von Johnson&Johnson und dem mRNA-Impfstoff von Biontech wählen. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren können ebenfalls geimpft werden, wenn sie eine Einverständniserklärung eines Elternteils mitbringen. Das entsprechende Formular finden Interessierte auf www.terminland.de/impfzentrum-hagen. Die Anwesenheit eines Elternteils wird empfohlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Zweitimpftermine für die Impfungen mit Biontech finden im Impfzentrum Hagen in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, statt. Zusätzlich besteht weiterhin die Möglichkeit, sich im Hagener Impfzentrum ohne vorherige Terminbuchung impfen zu lassen. Informationen zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums finden Interessierte auf der Internetseite www.terminland.de/impfzentrum-hagen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen