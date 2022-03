Sondervorstellung im Theater Hagen: „Gegen den Krieg“

Hagen. Das Theater Hagen spielt ein Sonderkonzert „Gegen den Krieg“ zugunsten der Kriegsopfer der Ukraine. Dafür werden zwei Vorstellungen abgesagt.

Das Theater Hagen hat sich spontan entschlossen, ein Sonderkonzert unter dem Titel „Gegen den Krieg – für die Solidarität der Völker“ zugunsten der Kriegsopfer aus der Ukraine zu veranstalten (Sonntag, 13. März, 18 Uhr, Großes Haus).

Das Philharmonische Orchester Hagen wird unter der Leitung von Generalmusikdirektor Joseph Trafton die Sinfonien Nr. 5 von Dmitri Schostakowitsch und von Ludwig van Beethoven sowie die „Hymne 2001“ des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov aufführen.

Theater Hagen: Einige Vorstellungen für Sonderkonzert abgesagt

Um dieses Konzert erarbeiten und anbieten zu können, mussten folgende Vorstellungen abgesagt werden: „Der Liebestrank“ am 9. März und „Fährmann“ am 13. März. Bis zum Ende der Spielzeit werden diese beiden Produktionen noch an folgenden Terminen gezeigt: „Der Liebestrank“ am 18.4. (15 Uhr), 15.5 (18 Uhr), 25.5 (19.30 Uhr) und „Fährmann“ am 23.4., 30.4., 10.6.2022 (jeweils 19.30 Uhr). Zwecks bereits erworbener Karten für die Vorstellungen am 9. und 13. März setzt sich die Theaterkasse mit den Ticketinhabern in Verbindung.

Die Theaterkasse hat dienstags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 15 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet und ist telefonisch (02331 / 207-3218), per Email (theaterkasse@stadt-hagen.de) oder online über die Webseite (www.theaterhagen.de) erreichbar.

