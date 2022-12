Hagen: Spaziergänger findet Tresor und Munition im Fluss

Hagen. Einen geöffneten Tresor nebst zahlreicher Munition entdeckte ein Spaziergänger in Hagen. Die Polizei hat einen Ermittlungsansatz.

Polizei und Feuerwehr bargen einen Tresor aus der Ennepe in Hagen. Der Inhalt: Munition für verschiedene Schusswaffen.

Ein Passant hatte am Freitagnachmittag die Polizei nach Haspe gerufen, nachdem er bei einem Spaziergang den Tresor sowie Teile der Munition in der Ennepe liegen sah. Er war gegen 14.45 Uhr zu Fuß auf der Brücke in der Grundschötteler Straße/Büddinghardt unterwegs, als er die Gegenstände im Wasser liegend bemerkte.

Neben dem geöffneten Tresor lag eine vierstellige Zahl diverser Patronen im Wasser, beispielsweise für Schrotflinten, Gewehre, Pistolen und Schreckschusswaffen. Strömungsretter der Feuerwehr holten den Fund, an Seilen gesichert, aus dem Fluss. „Das haben wir im Rahmen der Amtshilfe gemacht“, so Peter Thiele, Sprecher der Hagener Feuerwehr.

Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch

Ersten Ermittlungen der Polizei Hagen zufolge könnte es sich bei dem Tresor und der Munition um Diebesgut aus einem Wohnungseinbruch handeln. Der mögliche Tatort liegt aber nicht in Hagen, versicherte ein Sprecher der Polizei. Die Kriminalpolizei habe die weiteren Ermittlungen in der Sache übernommen.

Während des Einsatzes in Haspe wurden die Polizeibeamten von Mitarbeitern der Stadt Hagen angesprochen. Sie teilten ihnen mit, dass sie am Ufer der Ennepe sechs Müllsäcke gefunden hätten, in denen sich Cannabispflanzen befanden. Eine erste Überprüfung des Inhalts ergab, dass es sich tatsächlich um Blätter und Stängel von abgeernteten Cannabispflanzen handelte.

+++Lesen Sie auch: Großer Erfolg der WP-Weihnachtsaktion in Hagen+++

Die Blüten, aus denen Marihuana hergestellt werden kann, befanden sich nicht mehr an den Pflanzenteilen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Tresor und den Müllsäcken gibt, ist nach Angaben der Polizei ebenfalls Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen