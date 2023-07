Hagen: Spaziergang zwei Jahre nach der Jahrhundertflut

Die Jahrhundertflut in Hagen vor zwei Jahren hat in Eckesey weitreichende Folgen gehabt.

Hagen. Bei einem Spaziergang durch Hagen-Eckesey werden zwei Jahre nach der Jahrhundertflut die Folgen aufgearbeitet. Spuren gibt es bis heute reichlich.

Das Hochwasser im Juli 2021 hat an vielen Orten in Hagen Spuren hinterlassen. Noch heute sind in den betroffenen Stadtteilen nicht alle Erdgeschosswohnungen und Kellerräume wieder vollständig renoviert. Die Feuchtigkeit will oftmals nicht aus den Wänden gehen, Eigentümer „hängen“ in den Warteschleifen der Bürokratie oder fühlen sich überfordert. Zudem sitzt das Ereignis auch noch bei mancher Person tief. Die Sorge um eine erneute Hochwasserkatastrophe ist da.

Anlässlich des zweiten Jahrestages des Hochwassers in Hagen lädt die SkF-Hochwasserhilfe zu einem „Spaziergang entlang des Geschehens“ am Freitag, 14. Juli, um 16 Uhr ein. Begonnen wird an der Feuerwehr an der Eckeseyer Straße 175. Gemeinsam werden fünf Stationen im Stadtteil Eckesey besucht, die besonders von der Hochwasserkatastrophe 2021 betroffen waren. An den Orten berichten Betroffene vom damaligen Ereignis. Darüber hinaus wird es durch Vertreter der Hagener Feuerwehr und der Biologischen Station in Haus Busch kurze Impulsvorträge zu den Auswirkungen des Hochwassers und zu möglichen Schutzmaßnahmen für zukünftige Hochwasserereignisse geben.

Betroffene berichten

Abschließend berichtet die Vorstandsvorsitzende vom TUS E02 über die Restaurierung des Vereinsheimes nach der Flut. Die Veranstaltung soll insgesamt etwa in der Zeit von 16 bis 18 Uhr stattfinden. Die kostenfreie Teilnahme ist von Beginn an oder ab einer beliebigen Station für jeden Interessierten möglich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann vielleicht auch an einer für sich interessanten Station warten.

1. Station um ca. 16 Uhr: Treffen am Gerätehaus der Feuerwehr in Eckesey, Eckeseyer Str. 175; Impulsvortrag von Michael Funke (Berufsfeuerwehr, Sachverständiger für Katastrophenschutz und Hochwasser) über die Arbeit der Feuerwehr im Hochwasserschutz nach der Katastrophe und in Zukunft

2. Station um ca. 16.25 Uhr: Hochwasserpegel der Volme an der Brücke zwischen Herdecker Straße und Schwerter Straße; Impulsvortrag von Ralf Blauscheck (Leiter der Ökologischen Station in Haus Busch, Hagen) über die Auswirkungen des Hochwassers in der Umwelt; kurzer Zwischenstopp bei Café Toast & Egg.

3. Station um ca. 16.45 Uhr: Fachwerkhaus an der Herderstraße 4; Interview mit betroffenen Anwohnern .

4. Station um ca. 17 Uhr: Wohnung der EWG in der Klopstockstraße 8; Frage- und Antwort-Session mit Herrn Schulte von der EWG über den Stand der Renovierungen der Wohnungen und Keller.

5. Station um ca. 17.40 Uhr: Vereinsheim von TUS E02 Eckesey (Droste-Hülshoff-Str. 27); Kurzvortrag von Anja Klee (Vorstandsvorsitzende von TUS E02 Eckesey) über die Restauration des Vereinsheimes nach der Flut.

Für Fragen oder Informationen zu der Veranstaltung informiert die SkF Hochwasserhilfe gern unter: hochwasserhilfen@skf-hagen.de oder per Telefon unter 02331-18 93 755.

