Hagen: Spektakuläre Flucht - Unfallfahrer ohne Führerschein

Hagen. Nach einem Unfall in Hagen hat sich ein 39-Jähriger aus dem Staub gemacht. Die Polizei schnappt den Hagener. Er hat keinen Führerschein.

Ein Opel-Fahrer, der beim Spurwechsel auf dem Graf-von-Galen-Ring in der Hagener Innenstadt einen BMW gerammt hat, hat sich am Samstagabend einfach aus dem Staub gemacht. Der BMW-Fahrer verfolgte den Opel bis zur nächsten roten Ampel und sprach den Fahrer dort an. Der Hagener erklärte, dass er gar keinen Führerschein habe und deshalb weiter müsse.

Sprach’s und fuhr er wieder los, touchierte das Bein des zuvor ausgestiegenen BMW-Fahrers, verletzte diesen dabei leicht und flüchtete weiter über den mittleren Grünstreifen des Bergischen Rings. Der 40-jährige hatte den Flüchtigen dann aus den Augen verloren, der Polizei aber bereits das Kennzeichen mitgeteilt.

Fahndung hat schnell Erfolg

Die Polizei begann die Suche und hatte schon nach kurzer Zeit Erfolg. Der 39-jähriger Hagener hatte in der Tat keinen Führerschein. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.