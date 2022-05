Hagen: Spendenaktion für kranken Kerem (1) aus der Türkei

Hagen. Geschäfte aus Hagen und Umkreis aus der Hochzeitsbranche tun sich zusammen und bringen eine große Gewinnaktion für den kleinen Kerem auf den Weg.

Mittlerweile, und das ist auch dem Einsatz der Hagener Künstlerin Beba Ilic zu verdanken, verfolgen zahlreiche Hagener die Hilfsaktion für den kleinen Kerem aus der Türkei, der an einer seltenen Krankheit (SMA Typ1) leidet.

Aktuell sind von den 1,88 Millionen Dollar, die für eine Behandlung – eine einmalige Genspritze – nötig sind, 80 Prozent der Spendensumme zusammengekommen. Gemeinsam mit Hagener Geschäften aus dem Brautmodenbereich will die Betreiberin von „Dream Lounge“, Mirka Zuk, mit Beba Ilic eine große Spendenaktion ins Leben rufen, um Geld für den schwerkranken Jungen zu sammeln.

Hagen: Brautkleid, Fotoshooting, Trauringe und Reise zu gewinnen

Mirka Zuk stellt für diese Spendenaktion ein Brautkleid und einen Herrenanzug zur Verfügung (im Wert von 3520 Euro). „Die Aktion hat mich sehr bewegt, und ich möchte helfen, wo ich kann“, sagt Zuk. Das Geld – die Gewinne werden verlost – geht an die Tuisa-Hilft-Stiftung, über die die Hilfsaktion neben einer weiteren Help-Kerem-Hilfskampagne offiziell läuft.

Kerem aus der Türkei ist schwerkrank. Nur eine teure Behandlung kann ihn retten. Foto: Beba Ilic

Auch weitere Geschäfte unterstützen: Dazu gehören der Juwelier Haarhaus (Gevelsberg, 500 Euro Gutschein für Trauringe), Goldbergs Törtchen (Hagen, 400 Euro Gutschein, Hochzeitstorte) und Ideenschmiede (Sprockhövel, 100 Euro Gutschein, Brautstrauß), Beba Ilic (500 Euro Gutschein, Fotoshooting mit Brautpaar), Reise nach Antalya (Unterkunft in Villa für 8 Personen, Reisezeitraum November bis April 2023, ohne Flüge und Verpflegung).

Hagen: So kann man teilnehmen und helfen

Der Lospreis beträgt 35 Euro (ab 18 Jahre, keine Auszahlung oder Übertragung möglich). Ein Los kann über eine Spende an die Tuisa-Hilft-Stiftung erworben werden („Tuisa-hilft-Stiftung“. Konto: Sparkasse Gelsenkirchen, IBAN: DE 47 4205 0001 0164 0206 83, BIC: WELADED1GEK, Paypal: stiftung@tuisa-hilft.de mit Verwendungszweck „SMA-Kerem wedding“). Es werden sechs Gewinner ausgelost (am 8. Juni). Teilnehmer sollten einen Screenshot der Überweisung per E-Mail an wedding@tuisa.de senden.

Die Verlosung findet auf Instagram im Livestream statt (Beba Ilic Photography, Dream Lounge). Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

