Am Nordufer der Hasper Talsperre wird das Gelände weiträumig abgesperrt.

Erosion Hagen: Sperrung an Hasper Talsperre, Hang rutscht ab

Hagen. Am Nordhang der Hasper Talsperre in Hagen besteht die Gefahr von Erosionen. Das Gelände droht abzurutschen. Jetzt wird für viel Geld gebaut.

Der heimische Energieversorger Mark-E als Betreiber der Hasper Talsperre ab kommenden Montag, 13. März, Hangsicherungsarbeiten am Nordufer der Hasper Talsperre durch. Hintergrund sind erhebliche Schäden am Nordhang der Talsperre in Hagen, die durch die Jahrhundertflut im Juli 2021 entstanden sind.

Die Begutachtung durch ein Fachunternehmen hat unter anderem Erosionen und damit verbunden die Gefahr von Hangabgängen festgestellt. Diese machen eine umfangreiche Hangsicherung dringend notwendig. Die reinen Baukosten für diese Maßnahme zur Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum betragen etwa 550.000 Euro. Die Arbeiten werden rund vier Monate andauern.

Konkret werden auf einer Länge von rund 300 Metern am Nordhang großflächig Stahlnetze eingebaut und mit Felsnägeln aus Stahl verankert. Mit dieser Absturzsicherung werden Hang- und Wegeabgänge verhindert, um den öffentlichen Weg zu sichern und insbesondere die Befahrbarkeit des dort befindlichen Wirtschaftsweges für Forst- und Betriebsfahrzeuge zu gewährleisten.

Rundwanderweg weiträumig gesperrt

Bereits nach der Jahrhundertflut im Juli 2021 wurde der Bereich für Fahrzeuge mit mehr als drei Tonnen Gewicht gesperrt und der Hang engmaschig und regelmäßig von einem Geologen begutachtet.

Zur Sicherheit der Bürger sowie zur reibungslosen Durchführung der Bauarbeiten wird der betroffene nördliche Teil des Rundwanderwegs an der Hasper Talsperre weiträumig gesperrt. Dies betrifft im direkten Talsperrenbereich den Abschnitt von der Staumauer Richtung Zulauf Hasper Bach bis etwa zur Höhe „Im Osterholz“. Auch einige Zuwegungen zum Rundwanderweg auf der Nordseite werden abgesperrt.

Arbeiten dauern lange an

Der südliche Bereich der Talsperre ist dagegen weiterhin begehbar. Mark-E bittet die Nutzer der Wanderwege eindrücklich darum, die Anweisungen der aufgestellten Warnschilder vor Ort zu befolgen. Dies dient sowohl der persönlichen Sicherheit als auch der Sicherheit des mit der Maßnahme betrauten Fachpersonals.

Im Anschluss an die Hangsicherungsmaßnahme von Mark-E wird der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) als Besitzer des oberen Hangbereiches dort ebenfalls entsprechende Arbeiten durchführen. Diese werden voraussichtlich im 2. Halbjahr 2023 beginnen.

