Hagen: Spontane Impfung – keine Wartezeit im Impfzentrum

Spontane Impfungen sind am heutigen Sonntag im Impfzentrum in der Stadthalle möglich. Es gibt laut Stadt keine Wartezeiten.

Hagen. Spontane Impfungen gegen Corona sind am heutigen im Impfzentrum Hagen möglich. Laut Stadt gibt es keine Wartezeiten.

Spontan ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen: Das ist am heutigen Sonntag, 12. Dezember, noch bis 18 Uhr und in den nächsten Tagen im Impfzentrum der Stadt Hagen in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, möglich. Aktuell besteht keine Wartezeit.

Angeboten werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Die Auffrischungsimpfung kann bei Personen über 18 Jahre fünf Monate nach der letzten Impfung erfolgen. Für Personen unter 30 Jahren und Schwangere steht der Impfstoff von Biontech zur Verfügung.

Beratung durch Ärzte vor Ort

Alle anderen Personen erhalten in der Regel eine Impfung mit Moderna. Eine individuelle Beratung durch eine Ärztin oder einen Arzt erfolgt vor Ort. Alle Infos rund um die Coronaschutzimpfung gibt es auf www.hagen.de/hagenimpft.

