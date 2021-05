Hagen: Sportwagen aus Einfahrt in Hohenlimburg gestohlen

Hohenlimburg. Eine 54-Jährige parkte ihren Porsche in ihrer Garageneinfahrt. Am nächsten Morgen war das Auto verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein hochwertiger Sportwagen ist einer 54 Jahre alten Hagenerin aus der Einfahrt ihres Hauses gestohlen worden. Die Frau hatte den schwarzen Porsche 911 am Mittwoch, 19. Mai, gegen 19.30 Uhr in der Garageneinfahrt ihres Hauses in der Letmather Straße geparkt. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 8 Uhr fest, dass der Sportwagen von unbekannten Tätern gestohlen wurde.

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat etwas gesehen? Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Nummer 02331/9862066 bei der Polizei

