Hagen: Sprechanlage an Hegemann-Schule beschädigt

Sachbeschädigung an der Hegemann-Schule in Hagen: Die Gegensprechanlage wurde beschädigt.

Altenhagen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die gesehen haben, wie der Eingangsbereich der Hegemann-Schule beschädigt wurde.

An der Erwin-Hegemann-Grundschule in der Fraunhoferstraße gaben Unbekannte am vergangenen Wochenende eine Gegensprechanlage beschädigt. Am Eingangsbereich des Zwischentraktes wurde die Gegensprechanlage aus der Verankerung gerissen und die Kameralinse mit Farbe beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Hinweise werden unter 9862066 entgegengenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen