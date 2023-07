Hagen: Spürnase „Dark“ war für US-Präsidenten im Einsatz

Hagen. Erst Schutzhund, dann Sprengstoff-Suche: Nach 10 Jahren als Polizeihund geht Dark in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht in den Startlöchern.

Nach zehn erfolgreichen Jahren als Diensthund geht „Dark“ in den wohlverdienten Ruhestand. Der Malinois-Rüde war zu seiner aktiven Dienstzeit als Schutzhund eingesetzt, hat sich aber mit der Suche nach Sprengstoff ein zweites Standbein aufgebaut. „Im Einsatz war immer Verlass auf Dark, der in seiner langen Karriere viele Täter gestellt hat“, schreibt die Polizei Hagen dazu.

Dark war aber wahrlich nicht nur in Hagen im Einsatz: Mit seinen teilweise spektakulären Erfolgen hat der frisch gebackene Pensionär es auch überregional in die Berichterstattung der Printmedien geschafft. Dark zeichne sich durch „eine extreme Umweltstärke aus, weshalb er auch Manöver im Hubschrauber mitgeflogen ist oder seine Nase vom Schnellboot auf dem Rhein aus in den Wind gehalten hat“, so die Polizei.

Einer der Besten im Land: Dark war für Barack Obama im Einsatz

In seiner Eigenschaft als Sprengstoffspürhund habe der Malinois-Rüde, zusammen mit seinem Herrchen, ganz Deutschland bereist. Als einer der Besten im Land durfte er sogar für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama tätig werden.

„Dark“ war als Sprengstoffspürhund in ganz Deutschland im Einsatz (Symbolfoto) Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In einem Abschiedsbrief in den Sozialen Medien bedankt sich die Polizei: „Lieber Dark, du warst immer ein treuer und zuverlässiger Kollege. Wir danken dir für zehn Jahre vollen Einsatz und wünschen dir alles Gute für den Ruhestand.“ Darks Nachfolger steht übrigens schon einsatzbereit in den Startlöchern: Der Neue im Team der Diensthunde der Polizei Hagen heißt Zeus. Er hat viel von seinem Vorgänger gelernt und steht Dark in nichts nach. Er wird zukünftig genau so zuverlässig für Ihre Sicherheit sorgen.

