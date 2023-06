Hagen: Stadt ermöglicht Deutschlandticket für alle Schüler

Hagen. Das Deutschlandticket soll das bislang angebotene Schokoticket für das Schuljahr 2023/24 ablösen. So soll die Umstellung funktionieren:

Aus dem Schokoticket wird das Deutschlandticket: Im Rahmen einer öffentlichen Dringlichkeitsentscheidung hat der Rat der Stadt Hagen die Einführung des Deutschlandtickets für alle Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen in Hagen beschlossen. Das neue Ticket soll das bislang angebotene Schokoticket zunächst für das bevorstehende Schuljahr 2023/24 verbindlich ablösen.

Für anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler entstehen durch die Einführung des Deutschlandtickets keine Mehrkosten. Zusätzlich können Schüler, die nach der Schülerfahrtkostenverordnung der Stadt Hagen keinen Anspruch auf ein Ticket haben, das neu eingeführte Deutschlandticket zu einem vergünstigten Preis von 29 Euro anstatt der regulären 49 Euro im Monat erwerben.

Beitrag zur Mobilitätswende leisten

Durch diese Neuerung können mehr Schulkinder in Hagen früh an öffentliche Verkehrsmittel auf dem Schulweg und in der Freizeit herangeführt und zusätzlich ein wichtiger Beitrag für die notwendige Mobilitätswende zur Erreichung der Klimaschutzziele geleistet werden.

Das Deutschlandticket bietet im Vergleich zum Schokoticket außerdem einen bundesweiten Nutzungsbereich und verbessert durch den vergünstigten Preis für Selbstzahlende die soziale Teilhabe von Hagener Schülerinnen und Schülern.

Stadt trägt Mehrkosten

In einem gemeinsamen Vertrag haben die Stadt Hagen, die Hagener Straßenbahn AG (HST) und der Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) die Einführung des Deutschlandtickets als Schülerticket beschlossen. Ticketbesitzerinnen und -besitzer werden von der HST schriftlich über diese Änderung informiert und die Chipkarte des bisherigen Schokotickets wird durch die neue Fahrkarte ausgetauscht.

Familien, deren Kinder zum neuen Schuljahr eingeschult werden oder die Schule wechseln und die bereits eine Schülerfahrkarte bei der Stadt Hagen beantragt haben, erhalten automatisch das neue Deutschlandticket. Es muss kein neuer Antrag gestellt werden. Das Ticket wird größtenteils durch eine Umlage unter den beteiligten Kommunen sowie durch Landes- und Bundeszuschüsse finanziert. Für die Stadt Hagen ergibt sich ein Restbetrag von etwa 205.000 Euro.

