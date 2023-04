Neues Stadtmuseum in Hagen: Eröffnung erst Anfang 2024

Hallenartig und hell will sich das neue Stadtmuseum an der Hochstraße in Hagen präsentieren.

Hagen. Vor acht Jahren wurde das Stadtmuseum in Hagen geschlossen. Warum erst jetzt die Ausschreibung für die Innenausstattung erfolgt.

Personelle Engpässe beim Bauamt sorgen dafür, die sich die Eröffnung des neuen Stadtmuseums auf der Museumsinsel an der Hochstraße schon wieder verschiebt. Ursprünglich sollte das neue Museum vor dreieinhalb Jahren (im Herbst 2019) eingeweiht werden.

„Ich gehe nun von einer Eröffnung Mitte Januar 2024 aus“, sagt Michael Fuchs, Verwaltungsleiter im Fachbereich Kultur und Betreuer des Projektes seit 2019. Vor einigen Monaten hieß es noch, die Einweihung sei für November/ Dezember 2023 geplant. Die Verzögerung um mindestes vier weitere Wochen erklärt sich dadurch, dass die Ausschreibungen für Gewerke wie Schreinerei und Elektrik (Lichttechnik) nicht, wie eigentlich geplant, längst auf den Weg gebracht sind, sondern erst jetzt erfolgen. „Ich denke, dass die Ausschreibungen für die Innenausstattung morgen erfolgen“, so Michael Fuchs im jüngsten Kultur- und Weiterbildungsausschuss (KWA) am vergangenen Mittwoch, 19. April.

Grobarbeiten sind erledigt

Die Grobarbeiten für das neue Museum, das im Erdgeschoss des ehemaligen Kreisgerichts in Hagen eingerichtet wird, seien, so der Verwaltungsleiter, abgehakt, sprich, Maurer- und Putzarbeiten mittlerweile erledigt, Daten- und Stromleitungen in Decken und Wänden verlegt. „Jetzt müssen u.a. noch Teile des Parketts ergänzt und versiegelt werden. Derzeit liegen wir mit den Arbeiten sechs Wochen im Rückstand.“ Aber, so Fuchs erleichtert weiter, werde die gewünschte hallenähnliche Situation realisiert.

Der Eröffnungstermin für das Stadtmuseum wurde mehrfach verschoben. Jetzt ist von Mitte Januar 2024 die Rede. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Bis 2015 in der Wippermann-Passage ansässig

Rückblick: Bis vor acht Jahren (bis 2015) war das Stadtmuseum in der Wippermann-Passage in Eilpe ansässig, als neuer Standort wurde dann der Museumsplatz 3 bestimmt. Die Einweihung des neuen Stadtmuseums sollte eigentlich im Herbst 2019 über die Bühne gegangen und die neue, 350 Quadratmeter große Dauerausstellung im früheren Kreisgericht an der Hochstraße längst eröffnet sein.

Doch diverse Verzögerungen (u.a. Änderungen im Bereich der Förderung und die Suche nach einem neuen Ausstellungsleiter) sorgten und sorgen noch immer dafür, dass die Exponate, die Hagens Stadtgeschichte widerspiegeln, weiterhin im Depot vor sich hindümpeln. Dabei wurde bereits Ende November 2020 ein Bauantrag gestellt. Als dieser der Stadt vorlag, holte die Bauordnung die Stellungnahme der Unteren Denkmalbehörde ein, die wiederum Kontakt zur Oberen Denkmalbehörde aufnahm. Beide Behörden äußerten Bedenken und stellten Auflagen. So durften vorgesehene Durchbrüche und Türöffnungen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Keine „Heimatstube“ mit kleinen Räumen

Vor diesem Hintergrund befürchteten Michael Fuchs und einige Kollegen, dass der Gesamtaufbau der Ausstellung überhaupt nicht mehr realisierbar sei. Schließlich sei das neue Stadtmuseum nicht als „Heimatstube“ mit kleinen Räumen, sondern als modernes Museum mit weiten Lauf- und Sichtachsen konzipiert. Letztendlich einigte man sich aber doch auf eine annehmbare Lösung, und die Idee des „freien Blicks“ konnte weiter verfolgt werden.

Aber zurück zum aktuellen Stand: Im Flur wird noch gearbeitet. Er wird zum Schaudepot, in dem Exponate gezeigt werden. Auch in der früheren Traditions-Kneipe Catacombe, die zu einem pädagogischen Museum umgestaltet wird, laufen die Arbeiten auf Hochtouren. „Wir mussten ein durch eine alte Kühlanlage ausgelöstes Schimmelproblem beseitigen, aber jetzt sind wir guter Dinge. Die Einrichtung des Gebäudes ist deutlich einfacher, da es sich nicht um museale Räume handelt. Dort wird vielmehr Seminaratmosphäre herrschen.“ Fuchs geht daher von einer zeitgleichen Eröffnung des neuen Stadtmuseums sowie der früheren Catacombe aus.

Die Arbeiten für das neue Stadtmuseum laufen auf Hochtouren. Der Flur soll zum Schaudepot werden. Foto: Stadt Hagen

Landesförderung scheint sicher zu sein

Und wie sieht es mit der Landesförderung für das Museum aus? „Ich rechne damit, dass die für 2023 genehmigten Fördermittel ins Jahr 2024 verschoben werden können“, so Fuchs.

Ursprünglich wurden die Kosten für das neue Stadtmuseum (Renovierungskosten und Einrichtung der Dauerausstellung) mit 2,07 Millionen Euro angegeben. Durch entstandene Mehrkosten in Höhe von ca. 890.000 Euro wurden die Gesamtkosten im vergangenen September auf etwa 2,96 Millionen Euro taxiert. Wesentliche Gründe für die Kostensteigerungen sind u.a. die Umplanung von Baumaßnahmen aufgrund denkmalrechtlicher Vorgaben sowie signifikante Preissteigerungen bei Material - und Fertigungskosten. Eine endgültige Summe kann aber erst nach der erfolgten Ausschreibung und der Vergabe der Aufträge genannt werden.

>>> Weitere Infos:

Die Mitarbeiter des Fachbereichs Kultur (unter anderem das Kulturbüro) sind bereits vor einigen Monaten in die erste und zweite Etage umgezogen.

Das Stadtmuseum wird (neben dem Osthaus- und dem Emil-Schumacher-Museum im Kunstquartier) das dritte Museum auf der Museumsinsel.

